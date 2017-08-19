MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Pes dedirten olay... Çocuklara bu yapılır mı?

    Pes dedirten olay... Çocuklara bu yapılır mı?

    İHA
    19 Ağustos 2017 - 09:51Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 09:51

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde motosikletin heybesinde yolculuk eden çocuklar görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

    Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör mahallesinde trafikte ilerleyen sürücüler, ilginç bir görüntü ile karşılaştı. İlk bakışta motosikletin normal bir şekilde trafikte ilerlediğini zanneden sürücüler, heybelere dikkatlice baktıklarında içindekilerin kıpırdadığını fark etti. Gördükleri karşısında şaşkına dönen sürücülerden biri cep telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. Fotoğrafta Suruç'un Aligör Mahallesi sokaklarında ilerleyen bir motosikletin arkasındaki heybede iki çocuğun olduğu görülüyor. Heybenin her iki tarafında yolculuk eden çocuklar, başlarını dışarı çıkarıp çevreyi izlerken kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise yoluna devam ediyor.

    Etiketler: Şanlıurfa , Çocuk , motorsiklet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri