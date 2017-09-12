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    Son dakika... Özel kalem müdürünün aracına silahlı saldırı

    AA
    12.09.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 12:49

    Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi Özel Kalem Müdürü İbrahim İçgil'in bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Alınan bilgiye göre, görevlendirme yapılan Silvan Belediyesinde özel kalem müdürü olarak görev yapan İçgil'in, Yenişehir Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada Üçyol mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce içerisinde bulunduğu belediyeye ait araca ateş açıldı.

    İçgil, şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen güvenlik güçlerince olay yerinde inceleme yapıldı.

    Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

    Etiketler: Silvan , Silahlı saldırı , PKK
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