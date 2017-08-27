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    Son dakika... O şirketlere milyonlar akmış

    Taylan YILDIRIM (DHA)
    27 Ağustos 2017 - 11:21Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 11:21

    MASAK raporuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu ve  başında yer alıp yönettiği iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden Kemal Batmaz'ın çalıştığı şirkete 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce 1 milyon 712 bin 109 lira aktarmış. Aynı şirkete Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı olmuş.

    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı yapan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'ti. Darbeyi planladığı iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden Adil Öksüz'le Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı öne sürülen Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu, başında yer alıp bizzat yönettiği iddia edildi.

    FETÖ ÜYELİĞİNİ EN AĞIR SÖZLERLE REDDETTİ

    Ankara'da yakalandıktan sonra Muğla'ya getirilip tutuklanan Sönmezateş polis, savcılık ve yargılandığı Marmaris suikast girişimi ile Genelkurmay çatı davalarında FETÖ üyeliği suçlamalarını örgüte ağır sözlerle yüklenip, reddetti. İfadesinde, Marmaris'e giden ekibin başında olduğunu itiraf eden Gökhan Şahin Sönmezateş, kendilerine verilen emrin, Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'ten aldıktan sonra Ankara'ya güvenli bir şekilde getirmek olduğunu ileri sürdü. Darbe girişimine katıldığını kabul eden Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlaması için de, "Ben FETÖ'cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Ben hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim bu benim karakterime uygun değil" dedi.

    Son dakika... O şirketlere milyonlar akmış

    MASAK RAPORUNDA SÖNMEZATEŞ

    Ancak darbeci askerlerin para ilişkilerini soruşturan ve takip eden MASAK, Gökhan Şahin Sönmezateş'le ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Fethullah Gülen'in en önemli avukatlarından birisi ve halen yurt dışında firarda olan Nurullah Albayrak'la para ilişkisi içinde olduğu iddia edildi. Çok sayıda gayrimenkulu bulunduğu tespit edilen Sönmezateş'in, avukat  Nurullah Albayrak'a 5 bin lira EFT yaptığı kaydedildi.

    MİLYONLARCA LİRALIK ALIMLAR, FETÖ ŞİRKETLERİNDEN

    Rapora göre, Sönmezateş'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın da çalıştığı FETÖ şirketlerinden Milsoft Yazılım Teknolojileri Şirketi'ne Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı oldu. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce yine aynı şirkete 1 milyon 712 bin 109 TL para aktardığı tespit edildi.

    Son dakika... O şirketlere milyonlar akmış

    Kemal Batmaz.

    AYNI KİŞİ, ADİL ÖKSÜZ'ÜN ENİŞTESİNİN EVİNİ SATMIŞ

    Kayyum atanan Milsoft şirketinin ortaklarından ve Sönmezateş'in para ilişkisinde bulunduğu Mehmet Sungur'un Adil Öksuz'le ilişkisi de belinlendi. MASAK raporuna göre Mehmet Sungur'un, Hava Kuvvetleri imamı olan darbenin en önemli planlayıcılarından firardaki Adil Öksüz'ün eniştesi Cemal Türk'ün sahibi olduğu gayrimenkulü de yine yüksek fiyattan sattığı belirlendi. Mehmet Sungur'un ayrıca bu ihalelerden elde ettiği paraları, FETÖ'ye ait ABD'deki şirketlerin hesaplarına aktardığı da raporda yer aldı.

    BAŞKA BİR FETÖ ŞİRKETİNE DE YİNE MİLYONLUK TRANSFERLER

    Gökhan Şahin Sönmezateş'in yine görevli olduğu sırada Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, FETÖ şirketlerinden Atesin Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 2015 ile 2016 yıllarında toplam 6 milyon 363 bin 92 lira para akışında bulundu. Aynı şirkete darbe girişiminden tam bir ay önce 15 Haziran 2016 tarihinde aktarılan miktar ise 2 milyon 16 bin lira oldu. Bir başka FETÖ şirketi Süpercom Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'ne de 1 milyon 551 bin lira aktarıldı. Bu şirketin ortaklarından Çetin Tekdemir'in, FETÖ'le bağlı TUSKON yöneticisi olduğu saptandı.

    Etiketler: Gökhan Şahin Sönmezateş , FETÖ , MASAK
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