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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Mısır'da 3500 yıllık kuyumcu mezarı keşfedildi!

    Son dakika! Mısır'da 3500 yıllık kuyumcu mezarı keşfedildi!

    hurriyet.com.tr
    09.09.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 16:53

    Mısır'da arkeologlar yaklaşık 3500 yıl öncesinden kalma olduğu düşünülen bir mezarlık buldu. Mezarlıkta dönemin tanınmış kuyumcusu ve ailesinin mumyaları, mücevherler ve kuyumcunun heykeli keşfedildi.

    Mısırlı arkeologlar 3 bin yıldan daha eski dönemden kalma dönemin ünlü bir kuyumcusunun mezarını keşfetti. Kuyumcunun heykeli, mumyası ve mücevherleri Luxor şehrinde Nil nehrine yakın bir noktada bulundu.

    Mısır'ın Antika Eserler Bakanı Khaled Al-Anali, yaptığı açıklamada keşif çalışmalarının sürdüğünü, daha fazla obje ve mezar bulmayı umduklarını açıkladı. Bakan, mezarın 15. yüzyıldan ve 18. hanedandan kalma olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

    Son dakika Mısırda 3500 yıllık kuyumcu mezarı keşfedildi

    İsveçli arkeologlar bu yıl Luxor yakınlarında 3500 yıl öncesinden kalma 12 mezar daha keşfetmişti. Mısır, bu yeni keşiflerin ülkeye daha fazla turist çekmesini umuyor. Mısır'daki çalkantılı politik süreç son 5 yılda turist sayısında ciddi bir düşüşe sebep olmuştu.

    Son dakika Mısırda 3500 yıllık kuyumcu mezarı keşfedildi

    Nisan ayında da yine Luxor yakınlarında antik krallar vadisi yakınında üst düzey yöneticilere ait üzerinde mezar figürleri bulunan altı ağaç lahit içinde mumyalar bulunmuştu.

    Etiketler: Mısır , Kuyumcu , Arkeoloji
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