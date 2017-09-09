Son dakika! Mısır'da 3500 yıllık kuyumcu mezarı keşfedildi!

Mısırlı arkeologlar 3 bin yıldan daha eski dönemden kalma dönemin ünlü bir kuyumcusunun mezarını keşfetti. Kuyumcunun heykeli, mumyası ve mücevherleri Luxor şehrinde Nil nehrine yakın bir noktada bulundu.

Mısır'ın Antika Eserler Bakanı Khaled Al-Anali, yaptığı açıklamada keşif çalışmalarının sürdüğünü, daha fazla obje ve mezar bulmayı umduklarını açıkladı. Bakan, mezarın 15. yüzyıldan ve 18. hanedandan kalma olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

İsveçli arkeologlar bu yıl Luxor yakınlarında 3500 yıl öncesinden kalma 12 mezar daha keşfetmişti. Mısır, bu yeni keşiflerin ülkeye daha fazla turist çekmesini umuyor. Mısır'daki çalkantılı politik süreç son 5 yılda turist sayısında ciddi bir düşüşe sebep olmuştu.

Nisan ayında da yine Luxor yakınlarında antik krallar vadisi yakınında üst düzey yöneticilere ait üzerinde mezar figürleri bulunan altı ağaç lahit içinde mumyalar bulunmuştu.