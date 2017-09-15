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    Hürriyet >Dünya>Son dakika: Kuzey Kore füze fırlattı... Halk sığınaklara çağrıldı

    Son dakika: Kuzey Kore füze fırlattı... Halk sığınaklara çağrıldı

    Ajanslar ve hurriyet.com.tr
    15.09.2017 - 01:24 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 02:01

    Geçen günlerde hidrojen bombası deneyerek dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore TSİ 01:10 sularında bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. Reuters’ın haberine göre; türü ilk anda tespit edilemeyen füze başkent Pyongyang’ın Sunan bölgesinden doğuya doğru fırlatıldı. Japonya’da Hokkaido ve Tohoku bölgelerinde yaşayan vatandaşlara sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı. Güney Kore ve ABD orduları, füzeyle ilgili bilgilere ulaşmak için çalışma yürütüyor.

    Güney Kore Savunma Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada Kuzey'den ateşlenen füzenin muhtemelen 3.700 kilometre mesafe katettiğini ve maksimum 770 kilometre yükseliğe ulaşarak, Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı.


    BMGK'YA KARŞI ÇOK SERT ÇIKMIŞTI
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz gün, nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore’ye şimdiye kadarki “en sert yaptırımları” talep eden karar tasarısını oybirliği ile onaylamıştı. 

    Bu yaptırım kararı Kuzey Kore’ye rafine petrol ve petrol ürünleri ihracatında sınırlama getirirken ülkenin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstile de ihracat yasağı koymuştu. 

    Kozey Kore Dışişleri Bakanlığı ise BMGK'nın bu karrı öncesinde çok sert bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada 'Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler ABD'nin tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşamasına neden olacak' satırlarına yer verilmişti.

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    Etiketler: Kuzey Kore , Japonya , kuzey kore füze , Son dakika , son dakika haberi
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