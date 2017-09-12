Kılıçdaroğlu'nun oğlu yarın askere gidiyor... İşte gideceği kent

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının başka ülkede yargılanmasına üzülüyoruz. Dosyalar geldi, bu dosyalar kapatıldı. Yüce Divan'a gidecekti, yargılandım, aklandım deme hakkı olacaktı. Bunların o hakkı ellerinden alındı. AK Parti'nin içinden çok sayıda milletvekili, Yüce Divan parlamentoda oylanırken ellerini vicdanına koyarak oy kullanmadılar. Bu Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha farklı boyutlara taşınmasına yol açabilir. Türkiye'den ödünler istenebilir. Hırsızın ödüllendirildiği bir süreci yaşadık.

BAŞKAN İÇİN DANIŞTAY'A GİDİLECEK

Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay'ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay'a da, AYM'ye de saygı gösteriyoruz. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım. Danıştay Başkanı hakkında, Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağız.

150'NİN ÜZERİNDE GAZETECİ HAPİSTE

Cumhuriyet'in, Sözcü Gazetesinin FETÖ ile ne ilgisi var? 150'nin üzerinde gazeteci hapiste, Türkiye'de demokrasi var denilebilir mi? Kadri Gürsel ve Ahmet Şık, bağımsız ve tarafsız birer gazetecidir.

"TERÖR SORUNUNU 4 YIL İÇİNDE ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

(Terör sorununun çözümü) Terör örgütüyle masaya biz oturmadık. Önce zemin. Nerede çözülecek bu? Meclis'te. Milli irade orada. Birlikte çözeceğiz. Kapalı kapılar ardında olmaz. 15 yılda çözemediler, hala koşturuyorlar. Ben net söylüyorum. 4 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım. Terör olayını bitireceğim.

SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ

Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok.

İMAM HATİPLERE KARŞI DEĞİLİM

Milli Eğitim Bakanı'nın, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü'nü derhal görevden alması lazım. Bayrağımıza da Atatürk'e de saygısızlık giderek yoğunlaşıyor maalesef. Müfredatta Atatürk ile ilgili bölümler azaltılıyor. Hiçbir anne ve baba çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderemiyor. Ben İmam Hatiplere karşı değilim, elbette iyi yetişmiş din görevlilerine ihtiyacımız var. Ama her okulu İmam Hatip yapamayız, her okulu Sanat Okulu yapamayız.

YURT SORUNU BİLİNÇLİ ÇÖZÜLMÜYOR

15 yılda yurt sorununu çözemediler. TOKİ'ye talimat verirsin, bütün üniversitelere kız ve erkek yurdu yapar. Yurt problemi bilinçli olarak çözülmüyor. Onlar iktidar olarak çözemediler ama ben bütün belediyelerimize talimat verdim, ilçelerinde yurt yapıyorlar. BM üyesi bir ülke ambargo kararı alırsa BM üyesi tüm ülkeler bu ambargoya uyar. Türkiye, İran Ambargosu'nu Reza Zarrab üzerinden deliyor. AKP Genel Başkanı biz bu ambargoya uymadık diyor. Bu çok tehlikelidir. Zarrab dosyası bir şantaj unsuru olarak kullanılırsa, Türkiye beka sorunu yaşar. Bakanın yargılanması Türkiye-ABD ilişkilerini kötü etkiler.

MERAL AKŞENER VE FETÖ

(Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener açıklamaları ve Akşener'in FETÖ'cülükle suçlanmasının sorulması üzerine) Meral hanım siyasette uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Diğer siyasi partilerine ne kadar saygı gösteriyorsak ona da saygı göstereceğiz. FETÖ'cüyü sağda solda aramalarına gerek yok ki, kendileri FETÖ'cü zaten. Aynı menzile yürüyenler kimdi. İktidarın sağda solda FETÖ'cü aramasına gerek yok. Kendileri Fetö'cü zaten. Aynı menzile yürüyenler bunlar değil mi? Ne istedilerde vermedik diyen bunlar değil mi? Sırtı kalın olanlar, iktidara yakın olanlar dışarıda. Gariban olanların tamamı içeride. Şunu bunu FETÖ'cülükle suçlamanın manası yok. Yakalarsınız. Adalete teslim edersiniz. Bağımsız yargı karar verir. Bizi Ergenekoncu yapmışlardı şimdi FETÖ'cü diyorlar. İdam olsaydı o paşaları asacaklardı. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. O davaların savcısıyım diyen kişi vardı. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bank Asya'ya para yatıranı vereni içeri atıyorsun, Bank Asya'nın kurulmasına izin verene dokunmuyorsun.

"BASKIN SEÇİM" İDDİALARI

Olabilir. Biz hazırlıklıyız. Baskın seçim de olabilir, zamanında da olabilir. Şu anda emin olun referandumda 'Evet' oyu verenlerin büyük bir kısmı pişman. Bizim ittifakımız şu. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim parlamenter demokratik sistemden yanaysa, gelsin hep beraber mücadele edelim.

"ODTÜ'DEKİ AĞAÇLARI YOK ETMEK ÇOK ACI"

ODTÜ'deki ağaçları yok etmek çok acı. ODTÜ Ankara'nın nefes aldığı alanlardan biridir. Yol yaptılar diye karşı çıktık mı?

OĞLU KEREM KILIÇDAROĞLU YARIN ASKERE ASKERE GİDİYOR

Çocuğumu bedelli askerlik yapabilirdim. Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak."