Son dakika... Kiev'de patlama: Yaralılar arasında milletvekili de var

Patlamada yaralandığı açıklanan Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk'un basın servisinden yapılan açıklamada da, Kiev'de Espresso televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu bina yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.



Patlamanın milletvekiline yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürülen açıklamada, Mosiyçuk'un televizyon kanalından çıkışı sırasında patlamanın meydana geldiği ifade edildi.



Açıklamada, patlamanın bir motosikletten kaynaklandığı, Mosiyçuk'un yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.



Patlamanın detayları ve patlamada zarar görenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.









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