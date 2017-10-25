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    Son dakika... Kiev'de patlama: Yaralılar arasında milletvekili de var

    Reuters/AA/hurriyet.com.tr
    25.10.2017 - 23:21 | Son Güncelleme:

    Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekili İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı.

    Patlamada yaralandığı açıklanan Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk'un basın servisinden yapılan açıklamada da, Kiev'de Espresso televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu bina yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

    Patlamanın milletvekiline yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürülen açıklamada, Mosiyçuk'un televizyon kanalından çıkışı sırasında patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

    Açıklamada, patlamanın bir motosikletten kaynaklandığı, Mosiyçuk'un yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

    Patlamanın detayları ve patlamada zarar görenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


    Son dakika... Kievde patlama: Yaralılar arasında milletvekili de var

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: ukrayna , son dakika , haber
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