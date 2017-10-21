Kartal'da camide yangın...

Yangın saat 09.15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, yanan camiye sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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