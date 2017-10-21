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    Kartal'da camide yangın...

    DHA
    21.10.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camii'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

    Yangın saat 09.15 sıralarında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, yanan camiye sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

    Etiketler: Kartal , Cevizli , cami , camide yangın , son dakika
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