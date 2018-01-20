İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Eskişehir’de 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Ö. (51), Ankara’dan gece yarısı Bursa Uludağ’a gitmek için yola çıktığını söyledi.

Araçta bir ya da iki çocuğun da bulunduğunu söyleyen Muhsin Ö. polise verdiği ifadesinde Sivrihisar İlçesi'ndeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan A.’dan devraldığını anlatarak, "Ankara'dan yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri'nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Doktor raporu tanzim edildi. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım" dediği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaralılardan bazılarını hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, ölen 11 kişinin ise kimliklerini belirleme çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN "EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ" BAŞLIKLI ÇAĞRI

Kaza yapan otobüsün bağlı olduğu ’Kartallar Gezi’ tur şirketinin sosyal medya sayfasında geçen Salı günü ’19 Ocak’ta son 5 kişilik koltuk fırsatı kaçırmayın. Sömestir tatilinde en güzel karne hediyesi’ başlığı ile paylaştığı yazı dikkat çekti.

Yazıda gezinin kişi başı 250 lira olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Sömestr tatilinde en güzel karne hediyesi 19 Ocak Cuma ve 26 Ocak Cuma 23.59 gece çıkışlı Bursa Uludağ kayak merkezi, Mudanya Trilye Cumalıkazık turu. Bursa merkez 4 yıldızlı otel konaklamalı. 2 kahvaltı 1 öğlen mangalda ekmek arası balık ikramı. Akşam yemeği. Milli Park girişleri dahil 250 TL. Ödemesini tamamlayan misafirlerimize koltuk numarası verilecektir. 1’inci gün 19 Ocak Cuma gece 23.59’da Kumrulardan hareketle Eskişehir yolu güzergahından Uludağ’a hareket ediyoruz. Yolda dağıtacağımız zengin kahvaltı ikramının ardından sabah saatlerinde Uludağ’da oluyoruz. Oteller bölgesinde bulunan tesisler çok pahalı olduğundan rehberimizin yönlendireceği kamuya ait tesislerde Uludağ’ın muhteşem havasını teneffüs ediyoruz. Kızak ve kayak yapmak isteyen misafirlerimiz gün boyu karın keyfini çıkartıyorlar. Kayak yapmayacak misafirlerimiz için oteller bölgesinde doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz."