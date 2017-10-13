Son dakika... İstanbul'da okulda silahlı saldırı... Yaralı öğrenciler var

Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi elinde av tüfeğiyle okuldan çıkan öğrencilere ateş açtı. Olayda üç öğrenci yaralanırken, şahıs okulun içine girdi. Okul içinde bileklerini kesen şahıs, intihar girişiminde bulundu. Şahsı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan iddiaya göre saldırganın okulda okuyan bir kız öğrenciye aşık olduğu ve kızı başka erkeklerle birlikte görünce sinirlenip tüfekle olay yerine geldiği öğrenildi. Şahıs daha sonra kızın yanındaki şahıslar ateş açarak, intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.







