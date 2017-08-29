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    Son dakika: İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor

    İHA
    29 Ağustos 2017 - 09:05Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 09:39

    Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Burdur'un güney ilçeleri, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık 30
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 30
    İzmir: Az bulutlu ve açık 34
    Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
    Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 33
    Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
    Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa saüreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
    Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

     

     

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    Etiketler: İstanbul , Meteoroloji , hava durumu , sağanak yağış , sağanak yağış uyarısı
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