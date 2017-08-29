Son dakika: İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Burdur'un güney ilçeleri, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa saüreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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