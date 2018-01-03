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    Son dakika! İran'da on binlerce kişi sokakta

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    İran devlet televizyonu, bu sabah on binlerce rejim destekçisi kişinin İran genelindeki birçok kentte gösteriye başladığını duyurdu.

    İran’da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor. 

    İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu. 

    Birçok kentte gösterilerde, "Liderimiz, hazırız" ve "İsyancılara ölüm" sloganı atıldığı gözlendi. 

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi. 

    Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından cuma günü düzenlenecek rejime destek mitinginin de ertelendiği belirtildi.

    İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

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    AB: "YAKIN TAKİPTEYİZ"

    Avrupa Birliği (AB), İran'daki protestolarda tüm tarafları şiddetten kaçınmaya çağırdı.

    Açıklamada, AB'nin İran'da devam eden gösterileri ve artan şiddet olaylarını yakından takip ettiği belirtilerek, "AB için insan hakları, İran ile ilişkimizde daima ana bir konu olmuştur. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü her ülke için temel haklardır ve İran istisna değildir." ifadesi kullanıldı.

    AB'nin İran makamlarıyla temasta olduğu kaydedilen açıklamada, "İlgili tüm tarafları şiddetten sakınmaya ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlamaya çağırıyoruz. AB durumu gözlemlemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

    İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

     

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    Etiketler: son dakika , son haber
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