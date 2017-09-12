Son dakika: Irak Parlamentosu'ndan flaş referandum kararı

Irak Parlamentosu’nda, bağımsızlık referandumuyla ilgili yapılan oylamada “ret” kararı çıktı.

Rudaw'ın haberine göre oy çokluğuyla alınan karar sonrası Kürt vekiller oturumu terk etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, anayasaya aykırı referandumu tanımayacaklarını söylüyor.

Türkiye, İran ve ABD, referandumun yapılmasına karşı çıkıyor.

Bu hafta başında Başbakan Haydar el-İbadi'nin ofisinden 'referandum sonuçlarının federal hükümeti bağlamayacağı' açıklanmıştı.

Referandumun ertelenmesi itirazlarına karşı çıkan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ise en son BBC'ye verdiği röportajında "Bu referandumu bu zamana kadar ertelememiz bile bir hataydı" demişti. Barzani, Türkiye ve İran'ın sınırları kapatma hamlesine karşı sert açıklamalarda bulunmuştu.

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