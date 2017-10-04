Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Hakkari'de patlama! Şehitler ve yaralılar var

    Son dakika... Hakkari'de patlama! Şehitler ve yaralılar var

    DHA
    04.10.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

    HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olay, bugün sabah saatlerinde İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi’nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında meydana geldi. Karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında,PKK’lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Hakkari Valiliği, Yüksekova’da askeri araca yönelik yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

    "04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

     

    Etiketler: Son dakika , Hakkari , Yüksekova , bomba , Saldırılar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri