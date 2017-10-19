Son dakika... 'Gökçek 10 Kasım'da gövde gösterisi yapmayı planlıyor' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 10 Kasım’da görevi bırakmak istediği öne sürüldü.

İddiayı Kanal D Ana Haber muhabiri Seçil Özer dile getirdi. Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e bu akşam canlı bağlanan Seçil Özer, Gökçek’in “Erdoğan’la son bir kez görüşmem lazım” diyerek istifa etmediğini söyledi.

Kanal D muhabiri, Gökçek’in 10 Kasım’da yapılacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında istifa etmeyi planladığını aktardı. Gökçek’in istifa kararını duyururken belediye çalışanlarının yanı sıra Ankaralıları da davet edeceği bir toplantıda bu zamana kadar yaptığı icraatları sinevizyon gösterisi eşliğinde anlatarak gövde gösterisi yapmayı ve ondan sonra görevi bırakmayı planladığı bilgisi de Kanal D Ana Haber’de aktarılan detaylar arasında.

Kanal D muhabiri Seçil Özer, Gökçek’in istifasının istendiği haberini de ilk duyuran isimdi.

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