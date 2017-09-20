Son dakika... Erdoğan'dan TEOG açıklaması...

20.09.2017 - 00:50 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de eğitim sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan "TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var" dedi. Erdoğan üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirtti.
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