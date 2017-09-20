Son dakika... Erdoğan'dan TEOG açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de eğitim sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan "TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var" dedi. Erdoğan üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirtti.

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