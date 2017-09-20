Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Erdoğan'dan TEOG açıklaması...

    Son dakika... Erdoğan'dan TEOG açıklaması...

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 00:50 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 00:55

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de eğitim sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan "TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var" dedi. Erdoğan üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirtti.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: erdoğan , abd , teog
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri