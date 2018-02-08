Son dakika: Erdoğan'dan sürpriz randevu... Yarın o liderle bir araya gelecek

İLK RANDEVU ERTELENMİŞTİ

Seçimlere ilişkin yüzde 10 barajının düşürülmesi, Hazine yardımından bütün partilerin yararlandırılması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzanın noter yerine ilçe seçim kurullarınca toplanması önerilerini içeren bir dosya hazırlayan Karamollaoğlu, Erdoğan’ın yanı sıra diğer partilerden de randevu istemişti.



Karamollaoğlu bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Erdoğan da Karamollaoğlu’na geçen hafta için randevu vermiş, ancak randevu günü İstanbul’da bir cenaze törenine katılması nedeniyle görüşme ertelenmişti. Karamollaoğlu’nun randevu istediği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.



KARAMOLLAOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN TWEET'LER

Bugün Erdoğan’la görüşecek olan Karamollaoğlu dün Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Karamollaoğlu, Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatının siyasi malzeme yapıldığını ifade ederek, “Futbol maçı değil vatan savunması yapıyoruz” dedi. Karamollaoğlu’nun paylaşımları şöyle:



İKTİDAR ZEYTİN DALI’NI BAHANE EDİYOR

“Maalesef günümüzde milli meseleler, siyasi malzeme haline getirilmektedir. Örneğin Afrin Harekâtı ile ilgili gelişmeler AK Parti’nin ilçe kongrelerinde ilan ediliyor. MGK toplantılarında konuşulması gereken konular, parti programlarında konuşuluyor. TV haberlerinde adeta magazin haberi verir gibi operasyon haberleri verilerek harekâtın ciddiyeti zedeleniyor. Oysa Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ‘tatile çıktığından’ Ayşe’nin haberi bile yoktu. Şimdi aynı Ayşe Abla, tankın yanında sarma sarıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetesiyle, televizyonuyla herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Futbol maçı değil vatan savunması yapıyoruz. Afrin Harekatı milli bir meseledir parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır. Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla zeytin dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin’i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolu aranıyor. Benzin 6 lira olmuş, zamları konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101’inci sıraya gerilemiş ama adaleti konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hiçbir suçu, dosyası olmadığı halde işine iade edilmeyen binlerce KHK mağduru var ama konuşamıyoruz çünkü Afrin var. 1 Milyon taşeron kadroya alınacaktı ne oldu diye soramıyoruz, çünkü Afrin var. İktidar neyi konuşmaya kalksak Zeytin Dalı’nı bahane edip zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalkıyor.”