Son dakika... Büyükada davasında tutuklu hak savunucuları için tahliye kararı

Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya ilişkin davada, mütalaasını veren savcı 8 tutuklu sanıktan 7’sinin tahliyesini talep etti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, son savunmayı Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu yaptı. Sanık Acu, "Eşim dokuz aylık hamile. Riskli bir gebelik geçiriyor. Doğumda yanında olmak istiyorum. Hiçbir suç işlemedim. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.



Tüm tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün’ün adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.



Savcı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu’nun ise tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.



“HAKKIMDAKİ DAVANIN REDDEDİLMESİ GEREKİRDİ”

Tutuklu sanıklardan Avukat Günal Kurşun, “Hakkımda Adana Ağır Ceza Mahkemesi’ne FETÖ’den açılmış dava bulunuyor. Adana’da açılan davada da yargılanıyorum ve beraat edeceğime inanıyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre eğer görülmekte olan bir dava varsa ikinci dava hakkında ret kararı verilmesi gerekir. Dolayısıyla bu davada benim yönümden ret kararı verilmesi gerekir. Ayrıca Adana’daki dava ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan açılmış bir dava. Yani burada yargılandığım davadaki ‘terör örgütüne yardım’ suçundan daha ağır bir suç. Ama Adana’da daha ağır bir suçlama olmasına rağmen tutuklanmama gerek görülmedi. Daha hafif bir suçtan burada tutuklu yargılanıyorum” diye konuştu.



“MÜMKÜNSE DOĞUMUNDA ÇOCUĞUMUN YANINDA OLMAK İSTİYORUM”

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nda proje uzamanı olan Veli Acu ise savunmasında şunları söyledi: “Benim gözümde insan öldüren her dava meşruiyetini yitirir. İnsan hakları savunucusu olarak şiddetten, kaostan yana hiçbir zaman taraf olmayız. Burada adı geçen bir çok terör örgütü ile hiçbirimizin uzaktan yakından ilgisi olamaz. Çünkü herhangi birimiz şiddeti öven bir söylemde bulunursa kendi aramızda dışlanır. Eşim 9 aylık hamile. 10 gün sonra çocuğum doğacak. Mümkünse doğumunda çocuğumun yanında olmak istiyorum.”



İfade veren diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.



SAVCI 7 TAHLİYE İSTEDİ

Günal Kurşun, Peter Frank Steudtner, İlknur Üstün, Ali Ghravi, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem’in adli kontrol ile tahliyesini talep eden duruşma savcısı Veli Acu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.