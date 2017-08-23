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    Son dakika... Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 10:40Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 12:09

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.

    Bekir Bozdağ, "Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder" diye konuştu.

     

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    Etiketler: Bekir Bozdağ , Başbakan Yardımcısı , erken seçim
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