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    Hürriyet >Gündem>Son dakika: Başbakan Yıldırım Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

    Son dakika: Başbakan Yıldırım Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 19:33 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 20:08

    Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini söyledi.

    Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, bugün Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü.

    Yıldırım, dün Irak'ta meydana gelen terör saldırısı vesilesiyle İbadi'ye taziye dileklerini iletti ve terörle mücadelede Irak'ın yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

    Başbakan Yıldırım, IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden
    vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini vurguladı.

    Irak Başbakanı İbadi de Irak anayasasına aykırı olan bu referandum kararına uluslararası camianın da karşı olduğunu, kararın çıkmaması için her türlü çabayı göstereceklerini, karar çıksa dahi tanımayacaklarını ve bu konuda Türkiye ile iş birliği halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

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    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Haydar El Abadi , Mesud Barzani
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