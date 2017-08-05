MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bahçeli'den 'yeni devlet' açıklamasına çok sert yanıt

    Bahçeli'den 'yeni devlet' açıklamasına çok sert yanıt

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 15:38Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 15:59

    MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır' diyen eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan'a sert tepki geldi. Bahçeli, Oğan için 'müpteze, FETÖ ağzı' ifadesini kullandı ve '16 Nisan’ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın' dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: "Son günlerde cereyan eden sansasyonel ve milli bünyeye operasyon niteliğindeki vakaların birbiriyle doğrudan,en azından dolaylı bağı vardır. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, başında sarık bulunan bir meczup eline aldığı tahra ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne saldırdı. Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye’dir, Cumhuriyet’tir, devlettir. Atatürk “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözünün mimarı, “Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur”, seslenişinin mucididir.

    BİR MÜPTEZEL DURDUK YERDE YENİ DEVLETTEN BAHSETTİ

    Tartışmalar alev alev her yanı sarmışken, görüş ayrılıkları her tarafa sıçramışken bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır.

    Türkiyenin konuştuğu sözler için açıklamaTürkiye'nin konuştuğu sözler için açıklama

    SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN CEVAP VERMESİ DOĞRU OLANDIR

    Neymiş; “15 Temmuz’dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, “beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan’mış.” 16 Nisan Halkoylamasından önce, Cumhurbaşkanı’nın bir başdanışmanı “halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” demişti, hatırladınız mı? Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir.

    YENİ DEVLET KURULUYOR DEMEK HEDEFTEKİ DEVLETİN YIKILIYOR İLANINI YAPMAKTIR

    Bunun yanında bizim de söyleyeceğimiz pek çok şey vardır. Düşünce ve duruşumuz hiç kimseye, hiçbir odağa bağlı ve bağımlı değildir. İradesi olmayanın istikbali olmaz.İstikbal yoksa istiklal sadece hayaldir.Devlet ise irade,istikbal,istiklal demektir.Türk devleti böyledir. Devlet, milletin onuru, bekanın omurgası, birlikte yaşamanın ebedi onayıdır.Türk devlet geleneğinde milletin kaderi devletle bir ve aynıdır. Yeni bir devlet kuruluyor demek, ortada bir eskinin varlığını önce kabul,ardından da hedefteki devletin yıkıldı yıkılıyor ilanını yapmaktır. 15 Temmuz FETÖ’nün darbe teşebbüsü, buna karşı Türk milletinin göstermiş olduğu muhteşem direniş ve mücadele destanıdır. Bu açık gerçektir. 15 Temmuz’da Türk devletinin bekası korunmuş, 16 Nisan Halkoylamasıyla hükümet etme sistemi değiştirilmiş, devlet güçlendirilmiştir.

    ‘Yeni devlet sözlerine tepki yağdı‘Yeni devlet' sözlerine tepki yağdı

    FETÖ AĞZI

    Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışıdır. 15 Temmuz’da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu.Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır. Devlet birdir, milletin siyasi ve idari mecmuudur, Türk tarihinin şeref mahsulüdür, ismi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Öyle de kalacaktır. 15 Temmuz’da devlet yıkımdan kurtarılmıştır. Millet işgalden mahfuz tutulmuştur.Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ’ye uzatılmış zeytin dalıdır. Devlet; milletin namusuna emanet edilmiş yaşayan, milli hafızayı taşıyan, milli haysiyeti savunan şuur, gurur ve ruhtur. Hainler anlayamaz. 15 Temmuz’u basamak yaparak, 16 Nisan’ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın.

    TÜRK DEVLETİNİN ESKİSİ YENİSİ OLMAZ

    Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti mesela Göktürklerin, mesela Büyük Selçuklunun devamı, bu çağdaki adıdır. Rota aynıdır.Kaynak aynıdır.Kurucu kahramanlar isim isim farklı olsa da cephe cephe, dalga dalga büyüyen Türk devletinin şeref payeleridir. 1923, 1299 Söğüt mirasından bir kopuş değil,bilakis ve bilahare daha güçlü bir eklemleniştir. Devletle oynamak küresel devlere yem olmaktır.

    Ayhan Oğan’dan tartışma yaratan sözler: ‘Yeni bir devlet kuruyoruz, lideri de Erdoğan’Ayhan Oğan’dan tartışma yaratan sözler: ‘Yeni bir devlet kuruyoruz, lideri de Erdoğan’

    MİLLİ MÜCADELEYİ 15 TEMMUZ'LA KIYASLAMAK İHANETTİR

    İbn-i Haldun der ki: “Milletler,devleti çalışarak ve isteyerek elde ederler. İstemenin ve çalışmanın ulaştığı son nokta zafer ve devlettir." Devlet; kutlu zaferin meyvesi, müstevlilere karşı mücadelenin müjde ve methiyesidir. Türk devletini yıkacak henüz anasından doğmamıştır. Milli Mücadele’yi 15 Temmuz’la kıyaslamak, fırsattan istifade Türkiye’yi budamak ihanettir, niyet sahipleri karşılarında MHP’yi bulacaktır.

    İNANIYORUM Kİ CUMHURBAŞKANI DA RAHATSIZDIR

    İnanıyorum ki, bu olanlardan, sürekli kösteklenen Cumhurbaşkanı da rahatsız ve memnuniyetsizdir. Aksini düşünmek ise milli bir felakettir. Türkiye’ye İdlip’te tuzak kuruluyor, Ortadoğu kaynıyor,ABD, YPG’ye silah yağdırıyor,Avrupa’yla ilişkiler geriliyor, FETÖ davaları sulanıyor.

    MAĞDURİYETLER ARTIYOR, DEVLET TARTIŞILIYOR!

    Mağduriyetler artıyor, ülke çalkalanıyor, yine bazı cemaat ve tarikatlar oluk oluk kurum ve kuruluşlara yuvalanıyor. Ve devlet tartışılıyor! Nizamülmülk, devlet herkese nasip olmayacak büyük nimettir, diyordu. Bu nimete son nefes, son nefer, son damla kana kadar sahip çıkacağız.

    SORUMLULUK SAHİPLERİNİ UYARIYORUM

    Bir kez daha sesleniyor, sorumluluk sahiplerini uyarıyorum: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe… Ya devlet ya zillet; ya millet ya da illet…

    Etiketler: Devlet Bahçeli , Ayhan Oğan , Açıklama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri