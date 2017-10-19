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    Arzu'nun ölümünde korkunç detay! Cesedini arabayla gezdirmişti...

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 06:08 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te imam nikâhıyla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin’i (32) otomobilde öldürüp cesetle 5 saat şehirde tur atan Cuma Pancar’ın (38), şiddet uyguladığı için 3 ay uzaklaştırma cezası aldığı ve cinayeti de cezasının bittiği gün işlediği ortaya çıktı.

    Gazete Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre ilk evliliğinden 3 çocuğu olan ve elyaf ve pamuk atölyesi bulunan işadamı Cuma Pancar, yaklaşık 3 yıldır imam nikâhıyla Arzu Gültekin’le birlikte yaşıyordu. Pancar’a, genç kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma cezası verildi. İddiaya göre Pancar, cezasının bittiği önceki gün konuşmak ve barışmak için Arzu Gültekin’i, yemeğe davet etti. Barışma teklifine olumsuz yanıt alan Pancar, lüks otomobiline zorla bindirdiği Gültekin’i başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü. Kanlı ve kırık camlı araçla gezen Pancar’ı görenler durumu polise bildirdi. Polis, MOBESE kameraları kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracı Kale Mahallesi’nde durdurdu. Otomobilindeki cesetle 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Pancar gözaltına alınrken, Gültekin’in cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

    Pancar’ın, “mala zarar verme, tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve yaralama” gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Pancar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öldürülen genç kadının annesi Yıldız Gültekin, “Bu adam 14 ay cezaevinde yattı, sonra denetimli serbestlikle çıktı. Kızımın çalıştığı yeri kurşunlattı, 3 ay uzaklaştırma aldı. 3 ay geçtikten sonra da bunlar oldu” dedi.

    Etiketler: Gaziantep , Cinayet , Araba , imam nikahı
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