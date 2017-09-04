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    Son dakika... Antalya'da gözaltına alınan 2 Alman vatandaşı için flaş açıklama

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 13:03 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 13:17

    Alman hükümet sözcüsü, "Antalya'da gözaltına alınan iki Alman vatandaşından biri serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

    Reuters'ın haberine göre Alman hükümet sözcüsü ayrıca Türkiye'nin şu anda AB'ye katılacak durumda olmadığını, fakat müzakereler konusunun 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerden önce AB seviyesinde tartışılmayacağını da söyledi.

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların "siyasi suçlamalara dayandığı" öne sürülmüştü.

     

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    Etiketler: Alman vatandaşı , Gözaltı , ALMANYA , ANTALYA , Son dakika
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