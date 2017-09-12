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    Hürriyet >Dünya>Son dakika... Almanya Türkiye’den gelen silah taleplerini askıya aldı

    Son dakika... Almanya Türkiye’den gelen silah taleplerini askıya aldı

    hurriyet.com.tr
    12.09.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 00:14

    Ankara-Berlin hattında gerilim sürerken, Almanya’dan kritik bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dün ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın düzenlediği panelde, Berlin Yönetimi’nin yaşanan insan hakları ihlâlleri nedeniyle Türkiye’den gelen tüm önemli silah ihracat taleplerini askıya aldığını duyurdu.

    Reuters’ın haberine göre; Gabriel’in bu açıklaması iki Alman çiftin Türkiye’de siyasi gerekçelerle gözlatına alındığına yönelik iddiaların hemen ardından geldi.

    Gabriel, NATO üyesi olması nedeniyle talep etmesi halinde Almanya’nın Türkiye’ye silah gönderme yükümlülüğü olduğunun da altını çizdi. Ancak Gabriel, “Bu, neredeyse tüm silah ihracatı durdurulduğu için, şimdilerde mümkün değil” dedi.

    Bu başvurulara yönelik bir sorumluluk taşınmadığını ifade eden Alman Bakan, uluslararası sözleşmeler uyarınca bağlı kalınması gereken ancak içeriğini silahların oluşturmadığı bazı ihracatların ise bekletilemediğine dikkat çekti.

    Geçen günlerde de ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.

    Etiketler: almanya , türkiye , silah , Silah
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