Son dakika... AK Parti Sözcüsü'nden tartışılan düzenleme hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. AK Partili Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

2002 yılında 11 milyar olan MEB’in bütçesi bugün artık 122 milyarın üzerine çıkmıştır. Bugün sadece öğrencilerimize verdiğimiz bursların bütçesi 11 milyarı bulmaktadır. Bu tek örnek bile AK Parti’nin Türkiye’yi nereden nereye getirdiğinin önemli bir işareti.

Taşeron düzenlemesiyle 1 milyon insanımızın sorununu çözmüş bulunuyoruz. Sözünü verdiğimiz taşeron düzenlemesi kanunlaşmış, çerçevesi kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Yine uyum yasaları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Biz 5 tane komisyon kurduk. Yeni hükümet sisteminde personel sisteminin nasıl olacağına dair komisyon oluşturduk.

Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika seyahatinde. Dün Sudan’daydı, sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan’da karşılanması ve Sudan Parlamentosu’nda sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh aslında uzunca bir süreden beri sayın Cumhurbaşkanımızın mazlumların savunucusu olarak, daha önce de söylediğimiz gibi insanlığı ve değerleri savunan bir lider olarak bugün küresel ölçekte liderliğinin tescillendiğinin bir göstergesi.

SORU: KHK’larda dikkat çeken bir madde var. 121’nci madde. O da tartışma konusu başlattı. Darbe ve olası terör olayına karşı direnen kişilere dokunulmazlık hakkı tanınıyor. Hiçbir şekilde hukuki sorumluluk alınmayacağı söyleniyor. Karşı tarafı tutuklama, gözaltıan alma ya da etkisi zhale getirmek derken çerçeve nedir?

-HDP Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Buna ne diyeceksiniz?

Bir şeyi netleştirelim. 15-72016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahıyla ilgili. Eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de, darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. O gece ve sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini korumalarından dolayı ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı, onlara dönük hukuki sorumluluk doğmasın diye yapılmıştır.

Bu düzenlemeyi bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi dezenformasyondan ibarettir.

-Serbest bırakılan İsrail’de üç vatandaşın gözaltına alındığı söyleniyor. Size gelen bir bilgi var mı?

Evet üç vatandaşımız, İsrail polisi tarafından gözaltına alınmış, sonra da serbest bırakılmışlardır. Tel Aviv büyükelçiliğimizden aldığımız son bilgiye göre, bugün İstanbul’a gelmesi öngörülmekte.

-Meral Akşener, “iç savaş” cümlesi kurdu. Bu KHK’daki cümleyi düzeltilecek mi?

KHK’da 15.07.2016 ibaresi var, devamından kast edilen 16 Temmuz’dur. Bu kapsamı ve ifadesi söz konusu değil. Diğer terör olaylarını kapsayan, yasa yapım tekniği açısından mevcut değil. Bunun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla ilişkili olduğu, o gün ülkesini darbecilerden korumak için sokağa çıkan ve direnen insanları kapsadığı son derece açık. Bu düzenleme askeri personele getirilmişti. Şimdi sivil halkın da buna eklenmesi gerekliliği ortaya çıktı ve bu yapıldı.

Birilerinin kara propaganda yaparak, hemen buradan ‘iç savaş’ Böyle bir durum söz konusu değil. Buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. Şunun da altını çizerek söylüyorum. 16’ncı bütçesini yapmış AK Parti’nin, 16 yıldan beri bu ülke için neler yaptığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, gelişmesi için ne yaptığımız ortadadır. Bu yalanları, kara propagandayı yapanların da ne yaptıkları ortadadır. Birisi bir söz söylediği zaman, lütfen önce söze sonra sözü söyleyene bakın.

Yok efendim, Türkiye’de kargaşa bekleniyor… Öyle bir durum söz konusu değil. Alınan karar çok açık ve net. Buradan birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla ve kat’a kabul etmiyoruz.

-FETÖ’den söz ediyoruz. Kendilerini çok iyi gizlediklerini biliyoruz. 15 Temmuz gecesi sivillerle, darbecileri nasıl ayırt edeceğiz? Kendilerini kamufle etmiş olabilirler. Eylemin türü, öldürme, yaralama nasıl bir ayrım yapılacak?

Bu ayrımlar zaten yapıldı. O gece darbeciler suçüstü yakalandılar. Suçüstü yakalanan darbecilerin bir kısmı hakkında gerekli hükmü verildi. Bir kısmının da yargılanması devam ediliyor. Kimin kim olduğunu çok net şekilde biliyoruz. Kameralarla, binlerce delile mahkemeler tarafından delil olarak sübuta ermiş durumda. Burada sanki bilinmeyen görülmeyen bir şey varmış gibi bir şey söz konusu değil.

Kimlerin hangi yerlerde, hangi eylemlerde bulunduğu kamera görüntülerinden tutunda, ifade tutanaklarına kadar hepsiyle tespit edilmiş durumda. Burada eksik ya da belirsiz müphem bir durum söz konusu değil.

-Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Soruşturma ve kovuşturma yoksa. Siz açıklayan kadar herhangi bir yetkiliden, 15 ve 16 Temmuz açıklaması gelmemişti. Daha sarih hale getirilmesi gerekmez mi sizce?

Şu anda zaten ilgili düzenlemeyi sizinle paylaştım. Bu düzenleme son derece sarih.

Burada hangi amaç güdülmüştür? Kanun yapıcının maksadı daha sonra herhangi bir şekilde o gece ülkesini korumak için sokağa çıkan, darbecilere mukavemette bulunan kişilerin hukuki kovuşturma görmemesi için yapılmıştır. Bu da son derece doğaldır.

-Son KHK’da tek tip kıyafetle ilgili düzenleme de vardı. Muhalefetin tepkisi var. Bazı tutuklular bunu giymeyeceğini söylüyorlar. Süreç nasıl işleyecek?

Düzenlemeyi açık şekilde okursak düzenlemede açık şekilde ifade ediliyor. Burada ilk kez uygulanan bir uygulamayla karşı karşıya değiliz. Amerika, Almanya, İngiltere’de uygulanan ve Türkiye’nin de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle bir terör örgütü olarak FETÖ mensuplarına dönük, halkın açık bir talebi isteği rahatsızlığı doğrultusunda bu konu defalarca gündeme gelmiş, adalet bakanlığımız dünya örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur.

Türkiye’de tek tip kıyafetin çerçevesine baktığımızda, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, tutuklu ve hükümlü olanlar iki farklı kıyafet uygulaması gerçekleştiriliyor. Burada hangi tutukluklara dönük bunun uygulanacağı açık şekilde ifade edilmiş. Bunun masumiyet karinesine dönük bir sorun oluşturduğu AİHM, masumiyet karinesinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirirken tek bir hususa bakmamakta, yargılamanın tümünü göz önüne alarak değerlendirme yapmaktadır. AİHM, 19.04.2001 kararında masumiyet karinesinin ihlal edilmediğine hükmetmiştir.

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin yaşadığı o gece, sizce dünya tarihinde daha önce yaşanmış bir durum mudur? Sizin de ifade ettiğiniz 40 yıldan beri devletin içerisinde, STK görünümlü bir yapının deşifre olmasıyla birlikte yapılan bir mücadele ve temizlik var. Şehitlerimizin ve gazilerimizin duyduğu rahatsızlık var. Mahkeme salonlarında bu kişilerin ne tür davranışlar içerisine girdikleri ortada. Biz burada bütün bir ihtiyaçları, hukuki zemine oturttuk ve unutmayalım ki bunun mahşeri vicdanda şuurda bir karşılığı var.

-Beş komisyon kuruldu dediniz. Bahçeli’nin önerisi olan seçim ittifakı önerisi hangi komisyonun gündeminde olacak?

-Muhalefetin açıklamaları var. 2018 yılı içerisinde erken seçim olacağı, 15 Temmuz öncesi ve sonrası ve o tarihte seçime gidileceğine dair açıklamada ne dersiniz?

Biz seçimi tarihinde yapacağız. Biz 2018 Mart ayında… 2019 Mart ayında yerel seçimleri, Kasım ayında da genel seçimleri yapacağız. Burada erken seçim söz konusu değil.

Zaten 15 Temmuz’dan sonra yerli ve milli unsurlar kendi doğal ittifaklarını oluşturmuşlardır. Bizim MHP ile doğal bir ittifakımız vardır. Ama seçim ittifakı teknik konudur ve ilgili partilerin ilgili kurullarında konuşulur, değerlendirilir. Daha sonra da partilerin müzakereleri yapılır.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili açıklama yaptı. Gül, "Burada yapılan düzenleme, sadece 15 Temmuz ve sonrasında 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili" dedi.

FETÖ sanıklarının yargılanmaları ve KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine de değinen Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımız dün söylediler, bu hainlere bu FETÖ'cü hainlere de yine milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılmış ve bunlara da yine duruşmaya gelirken badem renginde bir elbisenin giyilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler en adil bir şekilde yargılamalarını yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı biçimde sonuçlanacak, milletimizin beklentisi ümidi bu şekildedir" diye konuştu.

İŞTE TARTIŞILAN O MADDE

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

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