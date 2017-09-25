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    Ağrı'da teröristler minibüse ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

    AA
    25.09.2017 - 19:32 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 20:03

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluları taşıyan minibüse terör örgütü PKK mensuplarınca Güngören köyü Yukarıdemirkapı mevkisinde uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ile araçtaki diğer kişiler ise saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

    Güvenlik güçleri, kaçan teröristler ile minibüstekilerin yakalanması için operasyon başlattı.

    Etiketler: pkk , saldırı , minibüs
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