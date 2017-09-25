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    Abdullah Gül'den savaş uyarısı: Durum daha da kötüye gidebilir

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 12:03

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kerkük'te yapılan refedandumla ilgili savaş uyarısında bulundu ve 'Türkmen, Kürt ve Arap halklarının bir arada bulunduğu Kerkük’te bu tür bir emrivaki, mevcut durumu daha da kötüleştirecektir' dedi.

    Abdullah Gül, "İki Müslüman Arap ülkesi Irak ve Suriye’nin belkemikleri zaten kırılmışken, bölgede bu kadar acı ve yıkım yaşanırken, şimdi de kaçınılmaz Arap-Kürt savaşlarının başlamasına yol açacak referandum kararından vazgeçmenin Irak Kürtler'i için de iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkmen, Kürt ve Arap halklarının bir arada bulunduğu Kerkük’te bu tür bir emrivaki, mevcut durumu daha da kötüleştirecektir." dedi

    Gül, mesajlarını Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.

     

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    Etiketler: Abdullah Gül , Kerkük , referandum
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