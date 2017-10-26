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    Son dakika! ABD: "Suriye'nin geleceğinde Esad'ı istemiyoruz"

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 17:40 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde bir rolü olmadığını ve bütünleşmiş bir Suriye arzu ettiklerini söyledi.

    BM elçisi Staffan de Mistura ile görüşen Rex Tillerson, sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte, "Esad ailesinin saltanatının sona erdiğini ve asıl önemli olan konunun bunun nasıl olacağı" olduğunu söyledi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: ABD , Suriye , Steffan De Mistura
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