Son dakika! ABD: "Suriye'nin geleceğinde Esad'ı istemiyoruz"

BM elçisi Staffan de Mistura ile görüşen Rex Tillerson, sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte, "Esad ailesinin saltanatının sona erdiğini ve asıl önemli olan konunun bunun nasıl olacağı" olduğunu söyledi.
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