Son dakika! ABD rest çekti: Durmayacağız

Mattis, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki şiddeti sona erdirmek için yapılan Minsk ateşkes anlaşmasına uymadığını söyleyerek, "Rusya'nın inkarına rağmen onların Uluslararası sınırları zorla yeniden çizmeye çalıştıklarını biliyoruz ve bu durum Avrupa'nın egemen ve özgür uluslarını zayıflatıyor" dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ

James Mattis, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile görüşmesinde açıklama yaptı. Mattis, "Washington'un, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın Kırım bölgesi devralmasını kabul etmeyeceğini" söyledi. Savunma Bakanlığı (Pentagon) şefi Mattis, ABD'nin Ukrayna'ya destek sözü verdiğini ancak bunu ölümcül silahlarla yapmayacaklarının altını çizdi.

Poroşenko ise Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın geri alınması için önceliklerinin barışçıl ve diplomatik yollar olduğunu söyledi.

'RUS SALDIRGANLIĞI YÜZÜNDEN 10 BİN KİŞİ ÖLDÜ'

Moskova'nın, Ukrayna’nın AB sürecini engellemeye çalıştığını savunan Poroşenko, AB ve NATO üyesi olmayı hedeflediklerini bildirdi. Rus saldırganlığı sonucu ülkesinde 10 binden fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyleyen Poroşenko, "Bu Kremlin'in ayıbıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız ve affetmeyeceğiz.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına yönelik saldırılarının ilk olmadığını anımsatan Poroşenko, Ukrayna ordusunun daha da güçlendiğine ve NATO standartlarında modernizasyonunun devam ettiğine dikkat çekti.

Poroşenko, "Ukrayna, saldırgana (Rusya) sert askeri cevap vermeye hazır. Ancak bizim Donbas ve Kırım’ın geri dönüşü için önceliğimiz barışçıl, diplomatik, politik ve hukuki yollardır." ifadelerini kullandı. Geçit törenine yaklaşık 4 bin 500 asker katıldı. Meydanın yanında hazırlanan özel alanda da tank, top ve füze savunma sistemlerinden oluşan askeri zırhlı araçlar sergilendi.