Son 44 yılın en kötüsü...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da geçtiğimiz günlerde kuraklık sorunundan bahsederken 2017’nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu açıklamıştı. Bakan Eroğlu, ''Türkiye su zengini değildir. Yağışlar gerçekten çok düştü'' demişti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta barajlardaki doluluk oranı bölgenin yeterli yağış almaması nedeniyle ciddi oranda düştü. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yüzde 8’lik doluluk oranıyla Ayvalı Barajı’nın ileriki günlerde yaşanabilecek kuraklığın en büyük kanıtı olduğuna dikkat çekerek, çiftçiler başta olmak üzere vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

SİVAS

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, havaların yağışsız gitmesi halinde bahar mevsiminde tarım arazilerinin sulanmasında kullanacak su bulamayacaklarını söyledi.

Baraj ve göletlerde su seviyesinin düştüğü, ırmak ve nehirlerin kuruduğu Sivas’ta 2018 yılında kuraklık yaşanmasından endişe ediliyor. Sivas’ta yaz aylarında bazı sulama ve içme suyu barajlarında doluluk oranı dörtte bir oranına gerilirken Koru nehri, Tecer ırmağı ve Karacalar barajı su verilemediği için kurumuştu. Şimdi de Yıldız beldesinde bulunan sulama göleti kuruma aşamasına geldi. Göl kenarında bulunan sedef ağaçlarının gövdesinde geçmişten kalan su izleri, göletteki kuraklığının boyutlarını ortaya koydu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kuraklık endişesi taşıdıklarını belirterek, Sivas’ta yaşanacak kuraklığın tüm Türkiye’deki buğday girdilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Çetindağ, “2016 ve 2017 yılı bölgemizde kurak geçmişti. 2018 yılının 1. ayında, zemheri ayda olmamıza rağmen şu anda Sivas’ta ne kar ne de yağmur var. Bu çiftçimizi olumsuz etkileyecektir. Araziye baktığımızda çok büyük sıkıntı gözlemliyoruz. Sivas bir tarım şehri. Ülkemize buğdaycılıkta ve hayvancılıkta önemli katkılar sağlayan bir il. Dileriz hava şartları böyle gitmez. Ama görünen o ki 2018 yılı geçmiş yıllara oranla çok daha kurak geçecek. Bu kuraklık Sivas’ı etkilediğinde Türkiye’nin tarım alanındaki girdilerini de etkileyecek. Fiyatlarında artmasına neden olacak” dedi.

Çetindağ, kuraklıkla ilgili bilimsel çalışmaların yapılarak çiftçinin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “İlgili kurumların bu ilkim değişikliği ile ilgili biran önce çalışmalar yaparak, çiftçilerimizi neler yapmaları gerektiği konusunda aydınlatmaları gerekmektedir. Son 10 yıla bakıldığında her yıl kuraklık artarak devam ediyor. Buda ilerleyen yıllarda daha da artacağını gösteriyor. Sivas’ta kuraklık yaşanması demek Türkiye’nin buğday da sıkıntısı yaşaması demektir” dedi.

"Baharda su bulunamayabilir"

Hava şartlarının aynı şekilde devam etmesi halinde bahar ayında ciddi su sıkıntısı çekileceğini söyleyen Çetindağ, “Şuanda barajlardaki doluluk oranı 4’te 1 seviyesinde. Bu şekilde devam ederse beklide baharda hiç su bulamayacağız. Barajlarımızın, göletlerimizin çoğu kurdu. Yer altı kaynakları kurdu. Köylerde artık içecek su sıkıntısı baş gösterdi” şeklinde konuştu.

MARDİN

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yağış oranının düşük olması nedeniyle çiftçiyi kuraklık endişesi sardı. Tarlaları, suya yakın olmayan ve kuyu da açamayan çiftçiler, kara kara düşünmeye başladı. Tarlalarını ekemeyen çiftçiler, ektikleri tarlalarının da susuzluk nedeniyle yeşermediğine dikkat çekti.

KOCAELİ

Kocaeli içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak su seviyesi yüzde 28'e kadar düştü.

Kocaeli’ye sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkilediği görülüyor Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda havaların kurak gitmesi sebebi ile su seviyesi yüzde 28’e kadar düştü. Barajda 14 bin 540 metreküp su bulunduğunu belirten yetkililer, olası bir tehlike karşısında hazır olduklarını belirtti. Kocaeli’nin içme suyunu karşılayan bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 62 olarak ölçüldü. Kar yağmadan baraj suyunda herhangi bir artış olamayacağının söyleyen çevre sakinleri, ilk defa barajın bu kadar suyunun azaldığını gördüklerini söylediler. Yuvacık Barajı’nda çekilen su havandan da görüntülendi.

