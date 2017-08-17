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    Snapchat'te tüm snapler bir arada toplanacak

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 09:22Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:22

    Snapchat, Crowd Surf adlı yeni özellik ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunacak. Bu özellik kişilerin gittiği aynı etkinlikteki bütün çekilen videoları bir araya topluyor.

    Snapchat, Instagram gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın, hikaye paylaşma gibi özellikler son zamanlarda sık kullanılmaya başladı. Bu tür paylaşımları yapanlarda, izleyenlerde çok sevdi.

    Kişilerin ilgi çeken etkinlikleri takip etmeleri ve izleme fırsatı bulabilmeleri için Snapchat’e yeni bir özellik geldi. Crowd Surf  adlı özellik sayesinde kullanıcıların aynı etkinlikte paylaştığı hikayeleri Snapchat aynı video içerisinde toplayacak. Böylelikle farklı objektiflerden görüntüler kullanıcılara bir arada ulaşacak.

    Snapchat’in Hikayemiz bölümünde bulunan hikayelerden bazıları Crowd Surf özelliğini kullanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Lorde’nin, Outside Lands festivalindeki performansı Crowd Surf sayesinde birleştirilmiş videolar halinde izleyebiliyorsunuz.

    Snapchatte tüm snapler bir arada toplanacak

    Kullanıcılar ekranın sağ alt köşesinde bulunan ikona dokunarak farklı objektiflerden çekilmiş videolar arasında gezinebiliyor. Fakat bu özelliğin kullanımında çekilen videoların sayısı ve kaliteside çok önemli durumda.

    Snapchat bu özelliği öncelikle belli etkinliklerde kullanacak. Daha sonrasında ise özelliğin yayılımı konusunda henüz bir bilgi yok.

    Etiketler: snapchat , uygulama , telefon
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