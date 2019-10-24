Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt
Ankara’ya cumartesi günü, günü birlik ziyarette bulunacak olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bu ziyaret öncesi Twitter hesabından Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı ve sonrasını ima ederek uyarı niteliğinde mesajlar göndermesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendi Twitter hesabından yanıt verdi. Maas’ın Almanca yazdığı tweeti, Çavuşoğlu da Almanca yanıtladı.
Maas, Twitter hesabından cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, şunları yazdı:
“Ateşkes ilanı devam etmeli ve sivil halk korunmalı. Türkiye mültecilerle ilgili uğraşlarında uluslararası hukuka uymak zorunda. Türkiye engellemeye çalışmak (torpillemek) yerine siyasi süreci desteklemek zorundadır.”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının bu tweetine kendi resmi hesabından Maas’ı etiketleyerek hemen yanıt verdi. Çavuşoğlu, “Sevgili Heiko Maas, Türkiye ziyaretinden sevinç duyduğumu belirtmek isterim. Ancak işaret parmağını sallayarak değil. Kim Türkiye’ye ders vermeye çalışırsa, bunun yanıtını alacağını da hesap etmeli” diye yazdı.
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