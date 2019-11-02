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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
DHA
02.11.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Dünyada sembolleşmiştir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Dünyada sembolleşmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara il teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, uyarılarda bulunarak, bazı çatlak seslerin ve safsataların kendilerini yılgınlığa düşürmemesini söyledi. Çok anlamlı bir süreçte bu kampın gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kalkınmasında yeni hamlelere adım atıldığı bir dönemde böyle bir kampın yapılmasının çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kongrelerimiz var. Bir taraftan ilçe bir taraftan il kongrelerimizi ve ardından büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içinde ama bizi asla koparamayacaklar. Bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Ülkemiz, şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda kendisini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Dünyada sembolleşmiştir

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