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    Sırp bakan Türkçe şarkı söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin ardından organize edilen yemekte renkli anlar yaşandı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić de yemeklerin yenmesinin ardından Balkanların yöresel şarkısı “Osman Aga” şarkısını Türkçe seslendirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyaretinin ardından Türkiye’ye geçmeden Sırbistan’a uğrayarak Sırp Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Sırbistan hükümetinin tüm kabine üyelerinin karşılaması dikkat çekerken, Erdoğan’ın ziyareti sırasında da bölgedeki Türkler yoğun ilgi gösterdi.

    Görüşmelerin sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyet için müzikli bir yemek organizasyonu düzenlendi.

    Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić de yemeklerin yenmesinin ardından, Erdoğan'ın karşısında mikrofonu eline aldı ve Balkanların yöresel şarkısı “Osman Aga” şarkısını Türkçe seslendirdi.

    Eğlenceli anların yaşandığı bu esnada, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere heyetteki bakanlar alkışlayarak tempo tuttu.

    Etiketler: Sırbistan , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Balkan
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