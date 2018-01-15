Sınırdaki hareketlilik sürüyor...

Türkiye'deki çeşitli birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 24 zırhlı personel taşıyıcı ve sinyal kesici askeri araç Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.



Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.



Öte yandan, hudut birliklerinin Afrin sınırında, 24 saat zırhlı araçlarla sık sık devriye attığı ve kulelerden termal kameralarla sınır hattını izlediği öğrenilirken, sınıra yakın bazı noktalara beton bloklarla mevzi yapıldığı görüldü.







DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ

Kırıkhan ilçesi karşısındaki terör örgütü PYD/PKK kontrolünde yer alan Afrin'e bağlı Nesreyieh bölgesi yakınlarındaki birkaç noktada yoğun dumanların yükseldiği görüldü.





AFRİN'E SÜPÜRME VURUŞLARI



Dün, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin’den Türkiye’ye yönelik taciz atışlarına Fırtına obüsleri ve roketatarlarla karşılık verilmişti. Askeri kaynaklara göre bu atışlarla PYD/PKK mevzilerine yönelik bir anlamda ön temizlik yapılıyor.

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, sınırda dün yaşananları şöyle aktarmıştı:

Sınır hattında konuşlu Türk topçu birlikleri son üç gündür belirli aralıklarla Afrin’i vuruyor. Afrin karşısındaki sınır hattına yönelik sevkiyatın artması da dikkat çekiyor.

FIRTINA’LAR DÜN DE ATEŞLENDİ

Cumartesiyi pazara bağlayan gece de aynı bölgeden taciz atışları devam edince Türk topçu birlikleri yine misliyle karşılık verdi. Türk topçusunun yoğun bombardımanı sonucu kesilen taciz atışları dün öğle saatlerinde yeniden başlayınca Mehmetçik yine Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarları (ÇNRA) ateşledi.

40’DAN FAZLA ATIŞ

Bu kez Hatay’ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında bulunan Gökhan Hudut Karakolu ile Kırıkhan’da konuşlu Fırtına obüsleri, Afrin’in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’tan fazla atış yaptı. Birbiri ardına yapılan atışlar sınırın Türkiye tarafındaki yerleşim yerlerinden de duyuldu. Afrin’den yapılan taciz atışlarında ölen ya da yaralanan olmadı.

Aralık ayı başından bu yana Afrin’in karşısındaki sınır hattına yönelik asker ve zırhlı araç sevkıyatı son 48 saatte yeniden hızlandı. TSK’nın önceki gün tank, değişik tip zırhlı araç ve kamyonlarla yaptığı sevkıyat dün de devam etti. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu’na gitti.

ÖN TEMİZLİK GİBİ

Askeri uzmanlar, Türkiye’de siyasilerin Afrin’le ilgili kararlılık mesajı verdikçe, terör örgütünün bilinçli olarak taciz atışı yaptığını söyledi. Askeri kaynaklar da, Türk topçusunun taciz atışı yapılan yerleri radarlarla belirlediğini, teröristlerin bulundukları yerlerde hareket kabiliyetleri de dikkate alınarak ona göre atışlar yapıldığını, bu nedenle PYD/PKK güçlerinin zayiat verme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Kaynaklar, bu atışlarla terör örgütü mevzilerine yönelik bir anlamda ön temizlik yapılmış olduğunu da değerlendiriyor.