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    Sınır aşan merdiven

    DHA
    05 Ağustos 2017 - 23:22Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 23:22

    Türkiye ile Suriye arasında çekilen iki metre genişliğinde, üç metre yüksekliğindeki beton duvarlar, kaçakçıları ve kaçak geçişleri durduramadı.

    Hatay'ın Suriye sınırına sıfır noktasındaki ilçelerinden Altınözü'nde durdurulan kamyonette yakalanan 11 Suriyeli'nin duvarı merdivenle aşıp Türkiye'ye girdiği anlaşıldı. Son dönemde göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda Hatay’daki güvenlik güçleri önemli adımlar atarken, bu durum göçmen kaçakçılarını önlemeye yetmedi. Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa, Sivrikavak, Sarıbük gibi birçok mahallede, sınırı kaçak yollarla geçen Suriyeliler kapalı kasa kamyonetlerle Altınözü ve Antakya'ya ulaşmaya çalışıyor. Bu durumun son örneği önceki gün Altınözü’ne bağlı Yolağzı mahallesinde ortaya çıktı. Sınırdan kaçak yollarla giren Suriyelileri alan kapalı kasa kamyonet, sınır birliğinde görevli askerlerin dikkatini çekti. ‘Dur’ ihtarına sürücüsünün uymadığı kamyoneti takip eden jandarma, Yolağzı mahallesinde bir otomobile çarpan araçta inceleme yaptı. Kamyonetin kasası açıldığında, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Suriyeli ile karşılaşıldı. Aynı gün içinde ikinci göçmen kaçakçılığı olayı jandarmanın dikkati sayesinde yine Yolağzı mahallesinde son buldu. Bu operasyonda da 4 Suriyeli yakalandı. Suriyeliler, Yayladağı’ndan başlayıp Altınözü, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır boyunca devam eden beton duvarları merdivenle aştıklarını itiraf etti.

    Sınır aşan merdiven

    JİLETLİ TEL ÇEKİLMEDİ

    Hatay sınırlarında tamamlanmak üzere olan beton duvar çalışmasında iki metre genişlik ve üç metre yüksekliğe sahip 7 tonluk beton bloklar kullanılıyor. Beton blokların yerleştirme işlemleri tamamlandığında ise duvarların üzerine jiletli teller ve kameralarla ek önlemler alınacak. Hatay sınırında birçok bölgede beton duvar çalışması tamamlanmasına rağmen bazı bölgelere henüz jiletli teller çekilmedi. 23 Haziran'da Altınözü ilçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesi 5 canlı bomba da, Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda Altınözü-Antakya karayolu Kuruyer mevkisinde yakalanmıştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , hatay , Türkiye , Suriye
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