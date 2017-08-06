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    İstanbullu oraya akın etti... Havadan böyle görüntülendi

    İHA
    06 Ağustos 2017 - 14:11Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 14:45

    İstanbul’da nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. Şile'deki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

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    • İstanbullu akın etti: Yer kalmadı
    • İstanbullu akın etti: Yer kalmadı
    • İstanbullu akın etti: Yer kalmadı
    • İstanbullu akın etti: Yer kalmadı

    İstanbul’da artan nem nedeniyle yüksek hissedilen sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar tatil gününü de fırsat bilerek sahillere akın etti.

    İstanbullu oraya akın etti... Havadan böyle görüntülendi

    Şile sahilinde oluşan kalabalık nedeniyle iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu.

    Öte yandan, yollarda araç trafiği oluştu. Vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekerken, tüm bu izdiham havadan görüntülendi.

    Serinlemek için denize geldiğini belirten bir vatandaş, "Oğlumla birlikte geldik. İstanbul çok sıcak olduğu için geceyi çadırda geçirdik. Bir iki saatlik uyku yetti. Serinledik. Yaz boyunca her iki haftada bir geliyoruz buraya" dedi. Başka bir vatandaş ise, "İlk defa denize giriyor, kızımla geldik. Sıcaklardan bunaldık. Sıcaklardan durmuyor çocuğum, bunaldık. Bir hafta sonumuz var onda da kendimizi buraya attık" diye konuştu.

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    Etiketler: Şile , sıcak hava , nem
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