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    Siirt'te eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

    AA
    24 Ağustos 2017 - 20:40Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:40

    Siirt'te büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist yakalandı

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda Siirt ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

    Etiketler: pkk , terörist , siirt
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