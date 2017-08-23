Sığınmacıların sırtından oy avcılığı

HIRİSTİYAN Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Parti (FDP), genelde sosyal adalet, daha iyi eğitim, eğitimde şans eşitliği, işsiz sayısının azaltılması, iç güvenlik, Avrupa Birliği’nin (AB) güçlendirilmesi gibi konuları ön plana çıkarırken, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD), gözünü sığınmacılara dikti.

Son dönemlerde yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı söylemlerle yüzde 5 barajını aşan AfD, sığınmacıların sırtından oy kazanıp Federal Meclis olarak nitelenen Alman Parlamentosu’na girmek için “Politik takibata uğrayanlar iltica etme hakkına sahiptir” garantisi içeren Alman Anayasası’nın 16’ncı maddesinin değiştirilmesini gündeme getirdi.

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Hatta Alman Deniz Kuvvetleri’nin de devreye sokulmasıyla Akdeniz’in sığınmacılara tamamen kapatılmasını seçim programına bile aldı.

Kaçak yollardan Avrupa’ya ulaşmayı başaran sığınmacıların Libya’daki ve diğer Kuzey Afrika ülkelerindeki Sığınmacı Yerleştirme Merkezleri’ne geri gönderilmelerini de.

Hem de Federal Dışişleri Bakanlığı’nın “Tıpkı KZ gibi” (yani Nazi Toplama Kampları gibi) dediği bu Sığınmacı Yerleştirme Merkezlerine...

Hem de Almanya’da sığınmacılara karşı tepki ve saldırıların başlamasının 25’inci yıldönümünde.

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Evet, Almanya’ya iltica edenlerin sayısının artması üzerine eski Doğu Almanya sınırları içinde kalan Rostock kentinin kuzeyindeki Lichtenhagen beldesinde, 22-26 Ağustos 1992 tarihleri arasında tam bir sığınmacı düşmanlığı yaşandı.

Sığınmacıalrın yaşadığı Sonnenblumenhaus (Ayçiçeği Evi) önünde 2 bine yakın kişi 22 Ağustos cumartesi günü akşama doğru toplandı.

Aralarında ırkçı ve yabancı düşmanı Almanya Milliyetçi Demokrat Parti (NPD) ve Almanya Halk Birliği (DVU) yandaşı 200’e yakın neonazi de vardı.

Neonaziler binayı taşa tuttular.

Molotof kokteyli attılar.

“Almanya Almanlara, yabancılar dışarı”, “Hitler’e selam”, “Yaşasın Hitler” sloganları attılar.

Devreye giren polise de saldırdılar.

Saldırılar ertesi gün de devam etti.

Almanya’nın çeşitli kesimlerinden aşırı sağcı neonaziler, Lichtenhagen’e akın etti.

Aynı binaya saldırılar yine sürdü.

Saldırgan neonaziler bölgeye toplanan yerli halk tarafından alkışlandı.

Saldırganları yakalayıp gözaltına almak yerine emniyet birimleri ve politikacılar sığınmacılar ile yan bir binada oturan misafir işçi konumundaki Vietnamlı sosyalist kardeşleri otobüslere doldurup başka kentlere yerleştirme yolunu seçtiler.

Bu olaylardan yaklaşık bir yıl önce de, 17-23 Eylül 1991 tarihleri arasında, Saksonya Eyalet sınırları içindeki Hoyerswerda kentinde de benzer saldırılar yaşanmıştı.

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İşte son dönemlerde sığınmacılara, yabancılara, özellikle de Müslümanlara karşı düşmanlığın yeniden tırmanmaya başladığı ve saldırıların arttığı bir dönemde, AfD Alman Anayasası’na aykırı sığınmacı politikasıyla oy almayı hedefliyor.

Pegida kısa adıyla tanınan ve Batı’nın İslamlaşmasına karşı vatanperver Avrupalılar diye sokaklara dökülenlerin başını çeken AFD’liler, sığınmacıların sırtından oy avcılığı yapıyorlar.

Sağduyulu herkes gibi, bizler de Almanya’da barış içinde birlikte yaşamın korunması için, sağduyulu Alman ve göçmen kökenli seçmenlerin bunlara “Dur” deyip, 24 Eylül’deki genel seçimlerde gereken dersi vermesini istiyoruz.

Bekliyoruz da...