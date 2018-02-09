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    Sigara tiryakilerine bir şok daha!... Sigara paketlerine düzenlemenin eli kulağında

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketlerinde 'tek tip' uygulamasına gidileceğini duyurarak, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, reklam unsuru oluşturmamalı, kolay ulaşılmamalı. Kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız" dedi.

     Salonu girerken sigara içen gazetecilerin paketlerini alacağını belirten Demircan, bugünün Sigara Bırakma Günü olduğunu hatırlattı.
    Sigara paketleri için 'tek tip' uygulaması getirileceğini ve buna yönelik çalışma yapıldığını açıklayan Demircan, "Önümüzdeki günlerde onu kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı, insanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, o kullananların aklına düşürmemeli. Bunun için her türlü tedbiri almalıyız. Alo 172 hattımız sigarayı bırakma noktasında hizmet veriyor ve 'Ben sigarayı bırakmak istiyorum' diyerek bu hatta müracaat edebilirler. Onlara her türlü destek sağlanır. Sigarayla mücadele noktasında hakikaten toplum olarak ısrarcı olalım" diye konuştu.

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , sağlık bakanı , sigara , tiryak , tek tip paket
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