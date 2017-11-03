Side'nin yaşlılar meclis başkanı

Heykel, Side Antik Kenti kazı başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı ve ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “Gerusia (Side Yaşlılar Meclisi) Sophron'u (Sofron) onurlandırmaktadır” yazısının bulunduğunu kaydetti, şunları söyledi:



BAŞ ARAŞTIRILACAK

"Gerusia'nın yeni binası ve yemek salonunu yaptıran kişi olarak da anılmaktadır. Heykelin eksik olan baş kısmının ise daha önceki kazılarda bulunmuş ve müze depolarına kaldırılmış olabileceğini veya henüz çıkarılmamış olduğunu düşünüyoruz. Baş kısmıyla ilgili müze depolarında araştırma çalışması başlatıldı."



