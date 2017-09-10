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    Şiddetli yağışlar hayatı durdurdu

    AA
    10.09.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 14:50

    İtalya’nın kuzey ve orta kesiminde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Toprak kaymaları ve heyelanlar yaşandı, yollar ve metro istasyonları kapatıldı.

     

    Şiddetli yağışlar hayatı durdurdu

    LİGURYA ve Toskana bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları can kayıplarına yol açtı. Yağışlardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Livorno’da 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Ölen 6 kişiden 4’ünün bir bodrumda sıkışarak can verdiği belirtilirken, yine Livorno yakınlarında 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Şiddetli yağışlar Livorno civarında çok sayıda heyelan ve toprak kaymasına da neden oldu.

    Şiddetli yağışlar hayatı durdurdu

    'DIŞARI ÇIKMAYIN'
    Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin da Twitter’daki hesabından kentteki acil durumun devam ettiğini yazdı. İtfaiye ekipleri de Floransa, Pisa ve Livorno kentleri arasında ulaşımı sağlayan otoyolu taşkın riskine karşı ulaşıma kapattı.
    Şiddetli yağışlar, başkent Roma’da da etkisini gösterirken, kent ulaşımında ve özellikle de metroda aksaklıklara yol açtı. Metronun A hattının 6 istasyonu ulaşıma kapatıldı. Roma Belediyesi de vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

    Şiddetli yağışlar hayatı durdurdu

    Etiketler: ROMA , Italya , şiddetli yağış
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