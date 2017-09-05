MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Şiddet gören kadın öyle bir intikam aldı ki... Mahalleli sokağa döküldü

    Şiddet gören kadın öyle bir intikam aldı ki... Mahalleli sokağa döküldü

    ADANA (AA)
    05.09.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 17:07

    Adana'da kocasından şiddet gördüğünü ileri süren bir kadın, oturdukları evi yaktı. Mahallede paniğe neden olayda evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, iki katlı evde büyük çapta hasar meydana geldi. Evde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının önce ikinci kattaki koltukların ve perdelerin ardından da birinci kattaki eşyaların tutuşturulmasıyla çıktığını belirledi.

    Şiddet gören kadın öyle bir intikam aldı ki... Mahalleli sokağa döküldü

    'EVİNİ CAYIR CAYIR YAKIYORUM'

    Polis ekipleri yangını, kocası Tolga S'den uzun süredir şiddet gördüğünü ileri süren ve kaynanası Emine S. ile sorun yaşadığı öğrenilen Serpil S'nin çıkarttığını tespit etti. Öte yandan, olayın ardından kaçan Serpil S'nin eşi Tolga S'yi telefonla arayıp "evini cayır cayır yakıyorum." dediği de öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: ADANA , Yangın , kadına şiddet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri