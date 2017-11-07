Zirvede kar, sahilde deniz keyfi! Türkiye'de ilginç manzara...

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden 'turizmin başkenti' Antalya, sonbahar aylarının yaşanmasına karşın ziyaretçilerine aynı anda birden fazla mevsimi yaşama imkanı sunuyor.







Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 23 dereceyi bulurken, yerli ve yabancı turistler sahillere gelmeye ve denize girmeye devam ediyor. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki 2 bin 547 rakımlı Bakırlı Dağı eteklerinde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde sıcaklık sıfır dereceye düşerek karla kaplandı. Yerli ve yabancı turistler bir yandan denize girerken Bakırlı Dağı'nın karla kaplı zirvesini seyretmenin zevkini yaşıyor.







"Bütün kış denize girebiliyoruz"



Tatil için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Ayşe Çile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da hava sıcaklığının 12 derecenin altına düşmediğini, kışın da denize girdiklerini söyledi. Yabancıların da sonbahar ve kış aylarında Antalya'ya gelerek denize girdiklerini ifade eden Çile, "Geçen perşembe bir Alman turist arkadaşımızla birlikte denize girdik. Bütün kış denize girebiliyoruz." diye konuştu.







Antalya'da eşi Beate ile tatil yapan Alman Klaus Kratz da 2 aydan beri Antalya'da olduklarını, 30 yıldır Türkiye'de tatil yaptıklarını bildirdi. Antalya'ya kendilerini çok iyi hissettiklerini vurgulayan Kratz, şöyle devam etti:









"Antalya civarında karın yağdığını duyduk. Almanya'da da dağlarında şu anda kar ve soğuk var. Antalya'nın dağlarında da kar gözüküyor ama işte denizin tadını çıkarabiliyoruz. Karın yağdığını haberlerde duyduk. 'Bu kar nerede yağdı.' diye kendi kendimize sorduk."







Antalya'ya tatil için iki gün önce gelen Ukraynalı Larisa Faraş da Antalya'yı çok sevdiğini, denizin çok güzel olduğunu ancak havanın biraz soğuk olduğunu dile getirdi. Rus Lena Menschikova ise Antalya'nın Rusya'ya göre çok sıcak olduğunu ve bu sayede hala denize girebildiklerini kaydetti



Fotoğraflar: AA





Kutuplardan sıra dışı görüntüler