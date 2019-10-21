Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
GeriSeyahat Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
21.10.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izlemek üzere 7 ay önce ülkesi Almanya'dan yürüyerek yola çıkan 36 yaşındaki Christian Adeler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izlemek üzere 7 ay önce ülkesi Almanya’dan yürüyerek yola çıkan 36 yaşındaki Christian Adeler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine vardı. Alman gezgin Adeler, 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarını izleyebilmek için 7 ay önce Almanya-İsviçre sınırında yer alan Lauchringen şehrinden "1 Man 1 Way (1 adam, 1 yol)" sloganıyla yürümeye başladı. Gezi programı boyunca farklı kültürleri keşfetme fırsatını da yakalayan Adeler, 500 gün sürmesini planladığı 16 bin kilometrelik yolculuğu boyunca toplam 16 ülkede konaklamış olacak. Hava şartlarının elverişsiz olduğu günlerde otostop yaparak yola devam eden Adeler, 7 ayın sonunda 5 bin 350 kilometre katederek Doğubayazıt'a ulaştı.

İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldı

İlçenin tarihi ve kültürel yapılarını gezen Adeler, özellikle UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldı. Adeler, birkaç gün ilçede konakladıktan sonra yolculuğunun kalan 11 bin kilometrelik kısmı için yeniden yola düştü. Christian Adeler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izleyebilmek için 14 Mart'ta ülkesi Almanya'nın Lauchringen şehrinden yürümeye başladığını söyledi.

Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor

"Yeni insanlarla tanışıp, yeni yerler keşfediyorum"

Yolculuğu sırasında tanıdığı farklı insanlar ve kültürler sayesinde motivasyonunun daha da arttığını ifade eden Adeler, şöyle konuştu: "500 gün yani 16 ay sürecek olan yolculuğum boyunca 16 bin kilometre katederek toplamda 16 ülkeyi görmüş olacağım. 25 Temmuz 2020'de de Tokyo'ya varmayı hedefliyorum. Dinlenme zamanları dışında her gün 40 kilometre yol alıyor, her gün yeni bir yerde uyanıyorum. Yeni insanlarla tanışıp, yeni yerler keşfediyorum. Bu heyecan verici, çok güzel bir deneyim. Bütün bunlar çok uzun sürecek olan yolculuğum boyunca beni motive ediyor."

Blogundan paylaşıyor

Adeler, yolculuğu sırasında yaşadığı güzel anıları aynı isimli blog sitesinden paylaştığını dile getirdi. 10 haftadır Türkiye'de olduğunu anlatan Adeler, şunları kaydetti: "Batıdan doğuya ülkenizin birçok şehrini gezdim. Türkiye gerçekten çok zengin tarihi ve kültürel birikime sahip bir ülke. İnsanları da sıcakkanlı. Şu anda Anadolu'nun bir ucunda Doğubayazıt'tayım. Burası gerçekten doğu kültürünü muhteşem yansıtan yapılar ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Burasıyla ilgili internet üzerinden çok sayıda video izledim. Özellikle Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve aynı zamanda Ermenistan'dan da görülen Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'nın mimari yapısına hayran kaldım. Saray hakkında çok fazla bilgim yok ama burada yaşayan insanlardan bu muhteşem eserle ilgili gerekli bilgileri alacağımı düşünüyorum." Gezdiği şehirlerde insanların sürekli kendisine küçük hediyeler verdiğini söyleyen Adeler, bu sayede güzel dostluklar kurup "kardeş şehirler" edindiğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Köpeklerin mutlu olduğu köy
Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı
Nemrut'un ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor