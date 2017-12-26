Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler
Kerpe
Cennete yolculuk olarak tanımlayabileceğimiz Kerpe, İstanbul'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Sakinliği, huzuru ve dingin atmosferi ile cennetten bir parça olan Kerpe, sizin gibi motor tutkunu sevgiliniz ya da eşinizle muhteşem zamanlara ev sahipliği yapıyor. Kalabalıktan hoşlanmaya doğa tutkunlarının müdavimi haline gelen Kerpe, yeşilin keyfini çıkarmanızı sağlıyor.
Yalıköy
İstanbul'a 55 kilometre mesafede yer alan Yalıköy, henüz tam anlamıyla keşfedilmeyen yapısı ile dikkat çekiyor.
İstanbul'a yakınlığından dolayı günü birlik motosiklet gezintileri için uygun olan Yalıköy sıfır klora sahip su içeriği ile de ön plana çıkıyor. Genellikle Rum nüfusun ağır bastığı Yalıköy'e giderken motorunuzla birlikte su şişesi almayı unutmayın.
Pınarlı Köyü
Şile'nin güzel bir köyü olan Pınarlı, İstanbul'un 97 kilometre uzağında yer alıyor.
Motosikletinizle Pınarlı köyündeki Sardala Koyu'nu ziyaret edebilir ve yeşilin her tonunu barındıran bu beldenin buz gibi sularında yüzme keyfi yaşayabilirsiniz. Muhteşem bir kamp yeri de olan Sardala Koyu motosikletle gezilebilecek yerlerin başını çekiyor.
Kandıra
Meşhur yoğurdu ile dikkatleri üzerine toplayan Kandıra, İstanbul'a 120 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Motosiklet gezileri için iyi bir seçenek olan Kandıra berrak suları ve doğal güzellikleri ile büyülüyor.
Etrafı ormanlarla çevrili olan Kandıra'ya giderken, rüzgârın nefesini yüzünüzde hissedebilirsiniz. Motosikletinizle yolculuğunuz sırasında etrafınızdaki güzellikleri kaçırmayın. Mis gibi havayı ciğerlerinize çekin ve özgürlüğü sonuna kadar hissedin.
Maşukiye
Kartepe ve Sapanca gölü yakınlarında bulunan Maşukiye, İstanbul'a 120 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tamamen su üzerine kurulu olan bölge, motosiklet yolculuğu sırasında eşsiz doğası ile de büyülüyor.
Maşukiye'nin tamamı dağdan akan şelale ile çevreleniyor. Suyun kenarında yer alan oteller ve restoranlar, geçirilen tüm zamanlarda suyun sesini kulaklarınızda hissedebilirsiniz.
Kemerburgaz
Günübirlik motor gezilerinin en çok yapıldığı yer olan Kemerburgaz, İstanbul'a yakınlığı ile dikkat çekiyor.
Doğal bir banliyö bölgesi olan Kemerburgaz, muhteşem tarihi ile farklı dünyaların kapısını açıyor. Kemerburgaz motor turunuzda meşhur turşusunu tatmayı unutmayın!
Çiğdem Yaylası
Yaylaya hiç motosikletle çıkmayı denediniz mi? bu muhteşem deneyim için sizlere önerebileceğimiz en güzel yaylalardan biri de Çiğdem Yaylası. 1500 metre yükseklikte yer alan yayla, ismini kardan sonra açan çiğdem çiçeklerinden alıyor. Temiz havası, muhteşem yeşili ve masmavi gökyüzü ile Marmara Bölgesi'nin eşsiz yaylalarından biri olan Çiğdem, motorunuzla yapacağınız en huzurlu kaçamaklardan biri olabilir.
Kıyıköy
Kırklareli'nin şirin köylerinden biri olan Kıyıköy, İstanbul'a yaklaşık olarak 165 kilometre uzakta yer alıyor. Motor grubunuzla birlikte kamp yapmak için ideal bir seçenek olan bu küçük balıkçı köyü, muhteşem ormanları ve tertemiz denizi ile dikkat çekiyor.
Yöresel yemekleriyle de ön plana çıkan Kıyıköy'de mutlaka yemeklerinden tatmalısınız. Yüksek bir tepeye kurulan köyün manzarası da fotoğraf çekmeyi sevenler için eşsiz bir ortam sunuyor.
Riva
İstanbul'a 97 kilometre uzaklıkta yer alan Riva, muhteşem kamp olanakları ile motor severlerin tercih ettikleri rotalar arasında yer alıyor.
Masmavi denizi ve kendine özgü doğal güzellikleri ile fark yaratan Riva, özellikle Elmasburnu'nun muhteşem görselliği ile doğaseverleri büyülüyor.
Kastro
Tekirdağ'da bulunan ve İstanbul'a 147 kilometre uzaklıkta yer alan Kastro Koyu yol boyunca muhteşem doğası ile motor severlere eğlenceli zamanlar sunuyor.
Dişbudak ağaçlarıyla ünlü olan koyun hemen hemen tamamı bu ağaçlarla çevrili. Şelalesi, deresi ve ormanı ile misafirlerini büyüleyen Kastro Koyu, kamp yapmaya elverişli alanları ile bağımlılık yaratıyor.