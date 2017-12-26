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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatYurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler
Seyahat Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler
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Seyahat
Hürriyet Haber
26.12.2017 - 14:31| Son Güncelleme:

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

Yoğun iş hayatı, koşturmaca ile geçen günler zaman zaman herkesi bunaltıyor. Özellikle motoru olanlar buldukları ilk fırsatta kendilerini yollara vuruyor. Kimi zaman günü birlik geziler, kimi zaman hafta sonu kaçamakları motosiklet tutkunlarının vazgeçemediği aktiviteler arasında yerini alıyor. Motor kullanıyorsanız ve bir hafta sonu kaçamağı düşünüyorsanız bu haber tam da size göre. İşte size motosikletle gezebileceğiniz yerler…
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Kerpe

 Cennete yolculuk olarak tanımlayabileceğimiz Kerpe, İstanbul'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

Sakinliği, huzuru ve dingin atmosferi ile cennetten bir parça olan Kerpe, sizin gibi motor tutkunu sevgiliniz ya da eşinizle muhteşem zamanlara ev sahipliği yapıyor. Kalabalıktan hoşlanmaya doğa tutkunlarının müdavimi haline gelen Kerpe, yeşilin keyfini çıkarmanızı sağlıyor.

Yalıköy

İstanbul'a 55 kilometre mesafede yer alan Yalıköy, henüz tam anlamıyla keşfedilmeyen yapısı ile dikkat çekiyor.

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

İstanbul'a yakınlığından dolayı günü birlik motosiklet gezintileri için uygun olan Yalıköy sıfır klora sahip su içeriği ile de ön plana çıkıyor. Genellikle Rum nüfusun ağır bastığı Yalıköy'e giderken motorunuzla birlikte su şişesi almayı unutmayın.

Pınarlı Köyü

Şile'nin güzel bir köyü olan Pınarlı, İstanbul'un 97 kilometre uzağında yer alıyor.

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Dünyanın en ilginç köyleri Hepsinde sadece bir kişi yaşıyor...
Dünyanın en ilginç köyleri! Hepsinde sadece bir kişi yaşıyor...

Motosikletinizle Pınarlı köyündeki Sardala Koyu'nu ziyaret edebilir ve yeşilin her tonunu barındıran bu beldenin buz gibi sularında yüzme keyfi yaşayabilirsiniz. Muhteşem bir kamp yeri de olan Sardala Koyu motosikletle gezilebilecek yerlerin başını çekiyor.

Kandıra

Meşhur yoğurdu ile dikkatleri üzerine toplayan Kandıra, İstanbul'a 120 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Motosiklet gezileri için iyi bir seçenek olan Kandıra berrak suları ve doğal güzellikleri ile büyülüyor.

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

Etrafı ormanlarla çevrili olan Kandıra'ya giderken, rüzgârın nefesini yüzünüzde hissedebilirsiniz. Motosikletinizle yolculuğunuz sırasında etrafınızdaki güzellikleri kaçırmayın. Mis gibi havayı ciğerlerinize çekin ve özgürlüğü sonuna kadar hissedin.

Maşukiye

Kartepe ve Sapanca gölü yakınlarında bulunan Maşukiye, İstanbul'a 120 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tamamen su üzerine kurulu olan bölge, motosiklet yolculuğu sırasında eşsiz doğası ile de büyülüyor.

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Hafta sonunda gidilecek İstanbula yakın yerler
Hafta sonunda gidilecek İstanbul'a yakın yerler

Maşukiye'nin tamamı dağdan akan şelale ile çevreleniyor. Suyun kenarında yer alan oteller ve restoranlar, geçirilen tüm zamanlarda suyun sesini kulaklarınızda hissedebilirsiniz.

Kemerburgaz

Günübirlik motor gezilerinin en çok yapıldığı yer olan Kemerburgaz, İstanbul'a yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

Doğal bir banliyö bölgesi olan Kemerburgaz, muhteşem tarihi ile farklı dünyaların kapısını açıyor. Kemerburgaz motor turunuzda meşhur turşusunu tatmayı unutmayın!

Çiğdem Yaylası

Yaylaya hiç motosikletle çıkmayı denediniz mi? bu muhteşem deneyim için sizlere önerebileceğimiz en güzel yaylalardan biri de Çiğdem Yaylası. 1500 metre yükseklikte yer alan yayla, ismini kardan sonra açan çiğdem çiçeklerinden alıyor. Temiz havası, muhteşem yeşili ve masmavi gökyüzü ile Marmara Bölgesi'nin eşsiz yaylalarından biri olan Çiğdem, motorunuzla yapacağınız en huzurlu kaçamaklardan biri olabilir.

Kıyıköy

Kırklareli'nin şirin köylerinden biri olan Kıyıköy, İstanbul'a yaklaşık olarak 165 kilometre uzakta yer alıyor. Motor grubunuzla birlikte kamp yapmak için ideal bir seçenek olan bu küçük balıkçı köyü, muhteşem ormanları ve tertemiz denizi ile dikkat çekiyor.

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

Yöresel yemekleriyle de ön plana çıkan Kıyıköy'de mutlaka yemeklerinden tatmalısınız. Yüksek bir tepeye kurulan köyün manzarası da fotoğraf çekmeyi sevenler için eşsiz bir ortam sunuyor.

Riva

İstanbul'a 97 kilometre uzaklıkta yer alan Riva, muhteşem kamp olanakları ile motor severlerin tercih ettikleri rotalar arasında yer alıyor.

Masmavi denizi ve kendine özgü doğal güzellikleri ile fark yaratan Riva, özellikle Elmasburnu'nun muhteşem görselliği ile doğaseverleri büyülüyor.

Kastro

Tekirdağ'da bulunan ve İstanbul'a 147 kilometre uzaklıkta yer alan Kastro Koyu yol boyunca muhteşem doğası ile motor severlere eğlenceli zamanlar sunuyor.

Yurt içinde motosikletle gezilecek en güzel yerler

Dişbudak ağaçlarıyla ünlü olan koyun hemen hemen tamamı bu ağaçlarla çevrili. Şelalesi, deresi ve ormanı ile misafirlerini büyüleyen Kastro Koyu, kamp yapmaya elverişli alanları ile bağımlılık yaratıyor.




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