Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi

“Alçakgönüllü adamlar burada göklerin ve yerin arasında yüzyıllar boyunca asılı kalmışlar, keskin uçurumların kenarına tünemişler, yeryüzünü ve gökleri gücüyle yaratan Tanrı’yı yüceltmişler.” Bu olağanüstü yeryüzü parçasına da ‘Havada asılı’ anlamına gelen Meteora ismini vermişler. Gün batımında yerden 500 metre yukarıda bir kayalık tepenin en ucuna korkusuzca oturdum. Ayağımın altında yerkabuğu yırtılmışcasına derin sarp bir vadi, üzerinde yemyeşil ormanlar, aralarından fırlamış dik kayalıklar ve onların üzerinde nasıl yapıldıkları akıl almaz manastırlar... Nefesim kesildi. Sakin, huzurlu, büyülü, olağanüstü, mistik, ilham verici, heyecan verici, etkileyici... Hislerimi tanımlayacak kelimeler işte tam olarak bunlardı. Güneş battı, soğuk bastırdı, titredim ama yerimden kalkmak istemedim.









Tren yerine araba kullanın



Geçen ay Atina’daydım. Kentte gitmediğim yer kalmadı. Ancak Atina bana yetmedi. Kendimi aştım. Trene atlayıp tam beş saat yolculuk yaptım. Bu kez hedefimde uzun zamandır görmek istediğim ancak sürekli ertelediğim Meteora vardı. Meteora’ya gitmek için planlar yaparken arkadaşlarım “Dur seninle geliriz” dediği için birkaç hafta oyalandım. Ancak kimse benimle gelmedi. Bu kez de “Trenle yalnız gitme!” uyarılarına maruz kaldım. Kararım kesindi. İyi ki de gitmişim.









Ama dönüşte tren rötar yaptı. Bu seçeneği boşverin. Arabanıza binin, İpsala sınır kapısından çıkınca Selanik üzerinden Meteora 550 km. “Uzunmuş!” derseniz Selanik’e uçakla gidip oradan araba kiralayın. Mutlaka aynı bölgede bulunan Metsovo ve Zagoheria dağ köylerini içine alan bir kaç günlük tur planlayın. Sakın benim gibi o kadar yolu gidip sadece Meteora’yı görüp dönmeyin!

Günbatımını yakalayın!



Öğleden sonra trenden indim. Önce Kalabaka Kasabası’nda gezindim. Ardından 5 kilometre ötede otelimin bulunduğu nispeten diğerinden küçük ama daha sevimli Kastraki Kasabası’na geçtim. Bana göre, bu kasabaların tek özelliği ve güzelliği Meteora manzaraları... Orada tatil için gelip ilk görüşte Meteora’ya aşık olan ve beş yıldır kış aylarını Kalabaka’da mutlu mesut geçiren bir Türk kadınla tanıştım.





Meteora’ya gitme planlarımı ertelemesiydim, ilk önce Doupiani House’da kalacaktım. Kastraki’nin dağlık yola çıkmadan önce son virajında yer alan otelin bahçesi, manzarası, kahvaltısı harika görünüyordu. Ancak üç hafta gecikince yer bulamadım. Bu kez Guest House Vavitsas’da kaldım. Fena değildi. (www.doupianihouse.com www.meteora-vavitsas.com)

Meteora’da günübirlik turlar yapılıyor. En ilgi çekici olanı günbatımı. Ancak kasabaya varmam akşamüstünü geçmişti. Bu yüzden taksiyle günü en güzel batıracağım yere kendim gittim. Olur siz de taksiye ihtiyaç duyarsanız mutlaka Vassilis’i bulun. Taksi şoföründen çok öte biri, müthiş fotoğrafçı... Günbatımı buluşma alanına çıkana kadar sayısız manzara noktasında durup çok güzel fotoğraflar çektik. (Vassilis Mitrenas, +30 697 79 14 765).









Hâlâ rahipler yaşıyor



Asıl büyük Meteora turunu ertesi sabah yaptım. Arabanız olsa bile kendiniz keşfetmeye kalkmayın, eksik kalır. Bilenlenden dinledim. Dört saatlik tur satın aldım (Yaklaşık 125 TL). Şoföründen rehberine burada herkes bitirim fotoğrafçı. Rehbere göre, gelen turist sayısı burada yıllık iki milyona ulaşmış. Muazzam... Meksika’dan tutun Finlandiya’ya hatta Kore’ye kadar dünyanın her yerinden turist akıyor. İkimiz de Instagram’ın payının büyük olduğunda hemfikir oluyoruz. Burası ve bunun gibi inanılmaz güzelliğe sahip yerlerin Instagram’da yayınlanan fotoğraflarının bu bölgelere ilgiyi arttırdığı bir gerçek. (www.visitmeteora.travel)







Ormanların içinden gökyüzüne fırlamış bu kayaların oluşumu 60 milyon yıl öncesine dayanıyor. Buraya ilk 13. yüzyılda manastırlar inşaat edilmiş. O dönem 20 adet imiş. Ancak günümüze sadece altı tanesi gelebilmiş. Hepsinin birbirinden inanılmaz hikayeleri var.

Büyük Meteora, Varlaam, Rousanou, Aziz Nicholas Anapausas, Aziz Stephen ve Kutsal Teslis manastırları... Bu manastırların o dönemler bu kayalıkların üzerine binbir zorlukla taşınan taşlarla inşa edilmelerinin en büyük amacı Tanrı’ya bu yükseklikten yakınlaşıp, inzivaya çekilip, ibadet edebilme arzusu. İçlerinde halen aynı misyonla yaşamlarını sürdüren rahip ve rahibeler var.

Hala yöre halkından büyük saygı görüyorlar.



Meteora, Athos Dağı’ndan sonra Yunan Ortodoks Kilisesi’nin önemi ibadet merkezi. Rehberimiz, son olarak günümüzde manastırların ve rahiplerin özgür olarak yaşamlarını sürdürebilmelerinin sebebinin Meteora’ya girmek için satın alınan giriş biletleri olduğunu söylüyor.

Ben manastırların hepsine girip çıkamadım. Çoğunluğuna dik yüzlerce basamak merdivenle ulaşılıyor. Dizlerinize dikkat...