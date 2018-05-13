Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi
Seyahat
Füsun HATTAT
13.05.2018 - 00:16, Son Güncelleme:

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi

Komşu’ya neredeyse her yıl gidiyorum. Ancak bu kez hedefimde bakir adaları ya da başkent Atina yoktu. Adını belki hala duymayanlar var ama her yıl buraya tam 2 milyon turist gidiyor. Atina’ya beş saat uzaktaki Meteora’dan, bir yeryüzü harikasından bahsediyorum...

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“Alçakgönüllü adamlar burada göklerin ve yerin arasında yüzyıllar boyunca asılı kalmışlar, keskin uçurumların kenarına tünemişler, yeryüzünü ve gökleri gücüyle yaratan Tanrı’yı yüceltmişler.” Bu olağanüstü yeryüzü parçasına da ‘Havada asılı’ anlamına gelen Meteora ismini vermişler. Gün batımında yerden 500 metre yukarıda bir kayalık tepenin en ucuna korkusuzca oturdum. Ayağımın altında yerkabuğu yırtılmışcasına derin sarp bir vadi, üzerinde yemyeşil ormanlar, aralarından fırlamış dik kayalıklar ve onların üzerinde nasıl yapıldıkları akıl almaz manastırlar... Nefesim kesildi. Sakin, huzurlu, büyülü, olağanüstü, mistik, ilham verici, heyecan verici, etkileyici... Hislerimi tanımlayacak kelimeler işte tam olarak bunlardı. Güneş battı, soğuk bastırdı, titredim ama yerimden kalkmak istemedim.

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi


Tren yerine araba kullanın

Geçen ay Atina’daydım. Kentte gitmediğim yer kalmadı. Ancak Atina bana yetmedi.  Kendimi aştım. Trene atlayıp tam beş saat yolculuk yaptım. Bu kez hedefimde uzun zamandır görmek istediğim ancak sürekli ertelediğim Meteora vardı. Meteora’ya gitmek için planlar yaparken arkadaşlarım “Dur seninle geliriz” dediği için birkaç hafta oyalandım. Ancak kimse benimle gelmedi. Bu kez de “Trenle yalnız gitme!” uyarılarına maruz kaldım. Kararım kesindi. İyi ki de gitmişim.

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi


Ama dönüşte tren rötar yaptı. Bu seçeneği boşverin. Arabanıza binin, İpsala sınır kapısından çıkınca Selanik üzerinden Meteora 550 km. “Uzunmuş!” derseniz Selanik’e uçakla gidip oradan araba kiralayın. Mutlaka aynı bölgede bulunan Metsovo ve Zagoheria dağ köylerini içine alan bir kaç günlük tur planlayın. Sakın benim gibi o kadar yolu gidip sadece Meteora’yı görüp dönmeyin!

Günbatımını yakalayın!

Öğleden sonra trenden indim. Önce Kalabaka Kasabası’nda gezindim. Ardından 5 kilometre ötede otelimin bulunduğu nispeten diğerinden küçük ama daha sevimli Kastraki Kasabası’na geçtim. Bana göre, bu kasabaların tek özelliği ve güzelliği Meteora manzaraları...  Orada tatil için gelip ilk görüşte Meteora’ya aşık olan ve beş yıldır kış aylarını Kalabaka’da mutlu mesut geçiren bir Türk kadınla tanıştım. 

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi


Meteora’ya gitme planlarımı ertelemesiydim, ilk önce Doupiani House’da kalacaktım. Kastraki’nin dağlık yola çıkmadan önce son virajında yer alan otelin bahçesi, manzarası, kahvaltısı harika görünüyordu. Ancak üç hafta gecikince yer bulamadım. Bu kez Guest House Vavitsas’da kaldım. Fena değildi. (www.doupianihouse.com www.meteora-vavitsas.com)
Meteora’da günübirlik turlar yapılıyor. En ilgi çekici olanı günbatımı. Ancak kasabaya varmam akşamüstünü geçmişti. Bu yüzden taksiyle günü en güzel batıracağım yere kendim gittim.  Olur siz de taksiye ihtiyaç duyarsanız mutlaka Vassilis’i bulun. Taksi şoföründen çok öte biri, müthiş fotoğrafçı... Günbatımı buluşma alanına çıkana kadar sayısız manzara noktasında durup çok güzel fotoğraflar çektik. (Vassilis Mitrenas, +30 697 79 14 765).

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi


Hâlâ rahipler yaşıyor

Asıl büyük Meteora turunu ertesi sabah yaptım. Arabanız olsa bile kendiniz keşfetmeye kalkmayın, eksik kalır. Bilenlenden dinledim. Dört saatlik tur satın aldım (Yaklaşık 125 TL). Şoföründen rehberine burada herkes bitirim fotoğrafçı.  Rehbere göre, gelen turist sayısı burada yıllık iki milyona ulaşmış. Muazzam... Meksika’dan tutun Finlandiya’ya hatta Kore’ye kadar dünyanın her yerinden turist akıyor. İkimiz de Instagram’ın payının büyük olduğunda hemfikir oluyoruz. Burası ve bunun gibi inanılmaz güzelliğe sahip yerlerin Instagram’da yayınlanan fotoğraflarının bu bölgelere ilgiyi arttırdığı bir gerçek. (www.visitmeteora.travel)

Yunanistan’ın ‘yükselen’ trendi


Ormanların içinden gökyüzüne fırlamış bu kayaların oluşumu 60 milyon yıl öncesine dayanıyor. Buraya ilk 13. yüzyılda manastırlar inşaat edilmiş. O dönem 20 adet imiş. Ancak günümüze sadece altı tanesi gelebilmiş. Hepsinin birbirinden inanılmaz hikayeleri var.
Büyük Meteora, Varlaam, Rousanou, Aziz Nicholas Anapausas, Aziz Stephen ve Kutsal Teslis manastırları... Bu manastırların o dönemler bu kayalıkların üzerine binbir zorlukla taşınan taşlarla inşa edilmelerinin en büyük amacı Tanrı’ya bu yükseklikten yakınlaşıp, inzivaya çekilip, ibadet edebilme arzusu. İçlerinde halen aynı misyonla yaşamlarını sürdüren rahip ve rahibeler var.
Hala yöre halkından büyük saygı görüyorlar.

Meteora, Athos Dağı’ndan sonra Yunan Ortodoks Kilisesi’nin önemi ibadet merkezi. Rehberimiz, son olarak günümüzde manastırların ve rahiplerin özgür olarak yaşamlarını sürdürebilmelerinin sebebinin Meteora’ya girmek için satın alınan giriş biletleri olduğunu söylüyor.
Ben manastırların hepsine girip çıkamadım. Çoğunluğuna dik yüzlerce basamak merdivenle ulaşılıyor. Dizlerinize dikkat...

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