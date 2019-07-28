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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksekten Anadolu
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
28.07.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Yüksekten Anadolu

Türkiye, ortalama 1300 metre yüksekliğe sahip, çok farklı özellikleri bir arada sunabilen bir coğrafya. Bu güzellikleri görebilmenin en iyi yolu ise yükseğe çıkmak. Sayıları son yıllarda giderek artan seyir teraslarının en güzellerini sıraladık.

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Türünün ilk örneği
Safranbolu kristal teras

Safranbolu denilince akla ilk muhteşem mimarisi gelir. Evlerin güzelliğinin dışında bu coğrafyada bakmaya doyamayacağınız başka bir görüntü daha var: Tokatlı kanyonu... Bu manzaraya tepeden bakan cam teras ise Türkiye’de inşa edilen ilk örnek ve yerden 80 metre yükseklikte. Yükseklik korkusu olanlara soğuk terler döktürse de 80 tona kadar yük taşıyabiliyor ve oldukça güvenli. Alanda kahvaltı edilebilecek ve çay-kahve içilebilecek bir kafe de bulunuyor. Giriş: 5 TL.

Yüksekten Anadolu



Bulutlara uzanın
Hatila Vadisi Milli Parkı

Türkiye’nin en yüksek seyir teraslarından biri de doğasının güzelliğiyle ünlü Artvin’de yer alıyor. Sıkıldım Kayası mevkiindeki teras, 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden 220 metre yüksekte. Uzunluğu 7, genişliği 7,5 metre. Teras toplamda 50 metrekare cam alana sahip. Giriş: 4 TL, araç girişi 12 TL.

Dağların eşsiz güzelliği
Torul Kalesi

Gümüşhane’de tarihi Torul Kalesi’nin bulunduğu alana yapılan ve 240 metre kot yüksekliğine sahip cam teras, 90 metrekarelik alanıyla aynı anda 50 kişiye seyir sağlayabiliyor. Zigana ve Sarıç dağlarının eşsiz güzelliklerini seyretme imkânı sunan teras Doğu Karadeniz’in en yükseği. Giriş: Tam 5 TL, öğrenci 2.5 TL.

Yüksekten Anadolu



Şehri izlemenin en havalı yolu
Çankırı Kalesi

Çankırı Belediyesi tarafından 1200 metre yüksekliğe yapılan seyir terası, kaya birleşim noktasından 10 metre 80 santim ileriye çıkma yapıyor ve 100 metre yüksekliğe sahip. Türkiye’nin en geniş taban alanına sahip terası. Şehre en hâkim noktalardan biri olan Çankırı Kalesi’nde yer alıyor. Giriş: 3 TL.

Göl üzerinden vadiye açılan manzara
Tortum Gölü

Erzurum’un dünya Cittaslow (Sakin Şehir) ağına kabul edilen Uzundere İlçesi’nde bulunuyor. Pirinkayalar Mevkii’ndeki cam teras, benzerlerinden göl ve kanyon manzarasını birleştirmesi ile ayrılıyor. Yerden 143 metre yükseklikte. Göle doğru 12 metre uzanıyor. Bin metrekaresi kafeterya olmak üzere toplamda bin 110 metrekarelik bir alana sahip. Giriş: 5 TL.

Yüksekten Anadolu


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