Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat
Seyahat
Ahmet CAN / acan@hurriyet.com.tr
23.12.2018 - 07:52, Son Güncelleme:

Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat

Teknolojinin gezginlerin hayatındaki yeri artıyor. Bu hafta seyahatler için geliştirilen en iyi icatları araştırdık. Akıllı bavul kilitlerinden taşınabilir espresso makinelerine kadar pek çok şey var. m

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Akıllı bavul kilidi

Seyahatlerin en önemli konusu güvenlik. Daha önce şifreli ve anahtarlı olmak üzere geliştirilen bavul kilitleri artık akıllanmaya başladı. ‘eGeeTouch’ adındaki ürün, bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. Telefonunuza indireceğiniz bir uygulama üzerinden kilidi açıp kapatabiliyorsunuz. Üzerinde dahili bir bataryası bulunan modelin şarj ömrü 4 bin kez kilidi açıp kapatmaya yetiyor. Batarya azaldığında uygulama bildirim gönderiyor. Bittiğinde ise USB bağlantı noktasından kilidi açabiliyorsunuz. Ayrıca bagajınız sizden uzaklaştığında uyarma özelliğine de sahip. Fiyatı 379 TL.

Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat



Kaybolmayan bagaj için

Victorinox’un geliştirdiği bagaj takip sistemi CheckSmart, valizlerinizin hangi havaalanında olduğunu SMS ya da e-posta yoluyla anında bildiriyor. Küçük boyutuyla kolaylıkla valizinizin içine yerleştirdiğiniz cihaz, sadece iki kalem pille çalışıyor. Uçak kalktığı sırada otomatik olarak kendini uyku moduna alabiliyor. İniş sırasında yeniden uyanarak hangi havaalanında olduğunu size bildiriyor. Ürün şu anda Türkiye’de de satışta. Fiyatı 299 TL.

Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat



Telefon çekmese bile mesajlaşın

2018’in en çok dikkat çeken ürünlerinden biri ‘goTenna Mesh’. Özellikle telefonların çekmediği yerlerde kullanıcıların yardımına koşan cihaz, radyo dalgalarını kullanarak, akıllı telefonunuz ile arkadaşlarınızla yazılı mesajlaşmanızı ve konumunuzu ücretsiz olarak gönderebilmenizi sağlıyor. Akıllı telefonunuza bluetooth aracılığıyla bağlanan goTenna, kendi cihazları arasında bir ağ oluşturuyor ve bu sayede iletişimde kalmanızı sağlıyor. 24 saatlik batarya süresi, su geçirmez olması, hafif ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Bu arada model ile kurulan iletişimin tamamen şifrelenmiş olarak gerçekleştirildiğini belirtelim. Fiyatı 1.950 TL.

Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat



İçeceğiniz hep sıcak

Özellikle kış aylarında yapılan seyahatlerde kahve veya sıcak içecek gibisi yok. Ancak soğuk havalar sıcak içeceklerin düşmanı. Ember, gezginler için yeni nesil bir mug geliştirdi. İçinde batarya bulunan Ember, içeceklerinizi 50 ile 62.5 derece arasındaki sıcaklıkta tutmanızı sağlıyor. Kontrolü ise mug’ın altında yer alan halkayı çevirerek yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bluetooth üzerinden akıllı telefon ve akıllı saatlere bağlanan modeli, bu cihazlarla da kontrol edebiliyorsunuz. Mug’ın kapasitesi 355 ml. Ürün şu anda maalesef Türkiye’de satışta bulunmuyor. Ancak yurtdışındaki kahve zincirlerinden satın alabilmek mümkün. Fiyatı 149.95 dolar.

Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat



Köşe bucak kahveci aramayın

Kahve tutkunlarının ilk kez gittikleri bir yerde köşe bucak iyi bir kahveci aramasına gerek kalmadı. ‘Minipresso GR’, yanınızda taşıyabileceğiniz el tipi bir espresso makinesi. Sevdiğiniz kahve çekirdeğinin öğütülmüş halini makineye yerleştiriyorsunuz. Su haznesine dolduruyorsunuz ve basit bir el hareketiyle çalıştırarak, sevdiğiniz kahveyi hazırlıyorsunuz. Ristretto’dan caffè lungo’ya kadar birçok espresso tipinin tadını bu cihazla yakalayabilirsiniz. Modelin ağırlığının 360 gram olmasından dolayı seyahatlerinizde size fazla yük olmayacak. 400 TL

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