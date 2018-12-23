Yollarda hayatınızı kolaylaştıracak 5 icat
Teknolojinin gezginlerin hayatındaki yeri artıyor. Bu hafta seyahatler için geliştirilen en iyi icatları araştırdık. Akıllı bavul kilitlerinden taşınabilir espresso makinelerine kadar pek çok şey var. m
Akıllı bavul kilidi
Seyahatlerin en önemli konusu güvenlik. Daha önce şifreli ve anahtarlı olmak üzere geliştirilen bavul kilitleri artık akıllanmaya başladı. ‘eGeeTouch’ adındaki ürün, bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. Telefonunuza indireceğiniz bir uygulama üzerinden kilidi açıp kapatabiliyorsunuz. Üzerinde dahili bir bataryası bulunan modelin şarj ömrü 4 bin kez kilidi açıp kapatmaya yetiyor. Batarya azaldığında uygulama bildirim gönderiyor. Bittiğinde ise USB bağlantı noktasından kilidi açabiliyorsunuz. Ayrıca bagajınız sizden uzaklaştığında uyarma özelliğine de sahip. Fiyatı 379 TL.
Kaybolmayan bagaj için
Victorinox’un geliştirdiği bagaj takip sistemi CheckSmart, valizlerinizin hangi havaalanında olduğunu SMS ya da e-posta yoluyla anında bildiriyor. Küçük boyutuyla kolaylıkla valizinizin içine yerleştirdiğiniz cihaz, sadece iki kalem pille çalışıyor. Uçak kalktığı sırada otomatik olarak kendini uyku moduna alabiliyor. İniş sırasında yeniden uyanarak hangi havaalanında olduğunu size bildiriyor. Ürün şu anda Türkiye’de de satışta. Fiyatı 299 TL.
Telefon çekmese bile mesajlaşın
2018’in en çok dikkat çeken ürünlerinden biri ‘goTenna Mesh’. Özellikle telefonların çekmediği yerlerde kullanıcıların yardımına koşan cihaz, radyo dalgalarını kullanarak, akıllı telefonunuz ile arkadaşlarınızla yazılı mesajlaşmanızı ve konumunuzu ücretsiz olarak gönderebilmenizi sağlıyor. Akıllı telefonunuza bluetooth aracılığıyla bağlanan goTenna, kendi cihazları arasında bir ağ oluşturuyor ve bu sayede iletişimde kalmanızı sağlıyor. 24 saatlik batarya süresi, su geçirmez olması, hafif ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Bu arada model ile kurulan iletişimin tamamen şifrelenmiş olarak gerçekleştirildiğini belirtelim. Fiyatı 1.950 TL.
İçeceğiniz hep sıcak
Özellikle kış aylarında yapılan seyahatlerde kahve veya sıcak içecek gibisi yok. Ancak soğuk havalar sıcak içeceklerin düşmanı. Ember, gezginler için yeni nesil bir mug geliştirdi. İçinde batarya bulunan Ember, içeceklerinizi 50 ile 62.5 derece arasındaki sıcaklıkta tutmanızı sağlıyor. Kontrolü ise mug’ın altında yer alan halkayı çevirerek yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bluetooth üzerinden akıllı telefon ve akıllı saatlere bağlanan modeli, bu cihazlarla da kontrol edebiliyorsunuz. Mug’ın kapasitesi 355 ml. Ürün şu anda maalesef Türkiye’de satışta bulunmuyor. Ancak yurtdışındaki kahve zincirlerinden satın alabilmek mümkün. Fiyatı 149.95 dolar.
Köşe bucak kahveci aramayın
Kahve tutkunlarının ilk kez gittikleri bir yerde köşe bucak iyi bir kahveci aramasına gerek kalmadı. ‘Minipresso GR’, yanınızda taşıyabileceğiniz el tipi bir espresso makinesi. Sevdiğiniz kahve çekirdeğinin öğütülmüş halini makineye yerleştiriyorsunuz. Su haznesine dolduruyorsunuz ve basit bir el hareketiyle çalıştırarak, sevdiğiniz kahveyi hazırlıyorsunuz. Ristretto’dan caffè lungo’ya kadar birçok espresso tipinin tadını bu cihazla yakalayabilirsiniz. Modelin ağırlığının 360 gram olmasından dolayı seyahatlerinizde size fazla yük olmayacak. 400 TL
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