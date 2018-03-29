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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yeşil kokulu kent: Coyoacan
Seyahat
Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar
29.03.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com

Başkent Meksiko’nun metropol kargaşasından nasibini almamış bölgesi Coyoacan’da şehrin diğer bölgelerinin aksine baharat ve mısır kokusu almaktansa yeşilin kokusunun daha çok solunduğu sokaklarında yürürken yaprak hışırtısını duyabilirsiniz. Meksiko’da sanatın ve güzel yaşamın öncü semtlerinden Coyoacan’a gitme sebeplerinin başında da Hernan Cortes, Frida Kahlo ve Diego Rivera geliyor. İşte Coyoacan gezi rehberi...

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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Eski Coyoacan’a doğru…

Denizden 2250 metre yükseğe kurulu mega kentin şu an merkezi olmasa da,  içinden geçen ırmak sayesinde Coyoacan yüz yıllar önce ülkenin  en önemli  yaşam merkezlerinden biriydi.  Eski şehrin merkezi Coyoacan’ın da girişi yine günümüzde az bilinmesine karşın ilçenin San Angel ile birleştiği yerden Francisco Sosa caddesindeki San Antonio Padua (Panzacola) kilisesinden başlamaktaydı. Barok mimariye sahip kilisenin içi ise katalan tonozlarıyla döşenmiş haldedir. Kilisenin içinde de Katalunya’nın başkenti Barselona’daki dünyaca ünlü Gaudi eseri Sagrada Familia’nın resmi bulunmaktadır.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Yeşil ve huzurlu sokaklar, özel evler

Francisco Sosa caddesi boyunca  yürürken kaldırımlara sanki isteyerek serpilmiş rengarenk yaprak ve çiçekler eşliğinde “Burada yaşanır” hissi uyanmıyor değil. Kapı tokmaklarından ve rehberimizin anlattıklarından yola çıkarak bu sokak üzerinde evi olan kişilerin politikacı, sanatçı ve asker kökenli olduğunu da anlıyoruz. Şehrin diğer bölgelerinden farklı olarak bu caddede evlerin numarasının yanında bir de adının olduğunu göreceksiniz.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

La cucaracha, La cucaracha, ya no puede caminar!

İspanya’da ortaya çıkıp Meksika devriminin önemli bir parçası haline gelen La cucaracha (Hamam böceği) şarkısı aynı zamanda general Victoriano Huerta ile de bağdaştırılıyordu.  Alkole ve uyuşturucuya ilgisi sebebiyle “Cucaracha” olarak adlandırılan Huerta’nın da eskiden Fransisco Sosa caddesinde büyük bir malikanesi bulunmaktaydı.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Coyoacan’da bir Endülüs esintisi, Casa Alvarado

Coyoacan’da gezerken daha önce bir sene kaldığım ve çok özlediğim Endülüs’ten bir vaha göreceğim aklıma gelmezdi. Hernan Cortes döneminde Küba ve Meksika’nın fethinde önemli bir payı olan İspanyol fetihçi Pedro de Alvarado ile aynı adı  paylaşan malikane şu an bir ses kütüphanesi, müze ve ücretsiz bir kafe olarak kullanılıyor. İçeri girdiğinizde kendinizi Granada’da hissedebilirsiniz.  Gözlerinizi biraz kısıp bahçede dolandığınızda sanki Endülüs’ün zeytin ağaçları arasında dolanıyor hissine kapılabilirsiniz.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Ses kütüphanesi kısmında Meksika’nın ilk resmi  telefon kayıtlarından kitaplara kadar bir çok arşiv bulunmakta. Gözlemlediğim kadarıyla daha çok dinlenme yeri olarak kullanılan tarihi malikanede aynı zaman ücretsiz kahve servisi yapılıyor. Üstelik servisin yapıldığı yerde Che Guevera’nın da çok güzel bir sözü bulunmakta “Si no hay cafe para todos, no habra para nadie” (Eğer herkes için kahve yoksa, kimse için kahve olmayacak) Günümüzde Küba başta olmak üzere eşitliğin vurgusu yapıldığında bu sözün halen kullanıldığını da belirtmek isterim.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Jesus Reyes Heroles Kültür Evi

Kültür ve sanat evleri ve merkezleriyle dolu Coyoacan’da Frida Kahlo ve Diego Rivera’nın yan yana heykellerinin bulunduğu bir sanat merkezindeyiz şimdi de.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Girişinde “El juego de la pelota” (Top oyunu)’nın yani milattan önce 1400 yıllarından beri Mezoamerika’da oynanan  aslında Meksika merkezli bir  Maya bel futbolu  oyunun gerçek bir tabelasını bulabilirsiniz. Birden çok oynama metodu olması sebebiyle kuralları tam olarak bilinemeyen oyunun günümüzdeki oynanış şekillerini de internette “Masoamerican Ballgame” “Mayan ballgame” “Juego de pelota” aramalarıyla bulabilirsiniz.

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Günümüz Coyoacan’ının merkezi,  Jardin Hidalgo ve San Juan Bautista Kilisesi

İlçede en fazla turisti görebileceğiniz, kalabalık bir meydandır. Meksika’ya özgü sokak yemeği satıcılarının arttığı ve daha önce gezmiş olduğunuz sokaklardaki dinginliği yitirdiğiniz bu meydanın da en önemli parçalarından birisi de kuşkusuz Juan Bautista Kilisesi. İspanyolların şehri fethinden hemen birkaç yıl sonra yapımına başlanan kilisenin hemen yanında ise kiosk bulunuyor. Meksikalılar için çok şey ifade eden  ve bayraklarında bulunan ; kartal, yılan ve kaktüsün bir heykeli de  ilçenin meydanında yer alan kioskun tepesinde yer alıyor. 

Yeşil kokulu kent: Coyoacan

Frida Kahlo ile Coyoacan’a veda

Şüphesiz ki Coyoacan’a gelen her gezginin gitmek isteyeceği noktalardan birisi de dünyaca ünlü sanatçı Frida Kahlo’nun müzesi. Diego Rivera ile birlikte olmadan önce adını kimsenin bilmediği ancak sonrasında ünü Diego’yu geçen Frida’yı merak ediyorsanız bu müzeye girmelisiniz.

 

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
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